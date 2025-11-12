IMP.（アイエムピー）が、「KISS」のリリースを記念してAmazon Musicの公式SNSに登場。黒を基調とした衣装に身を包み、メンバー7人が勢ぞろいした限定セルフィーを公開し、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。

【画像】IMP.の限定セルフィー／IMP.黒衣装の全身ショット／【動画】IMP.「KISS」ダンス／横原悠毅×佐藤新、影山拓也×鈴木大河、松井奏×基俊介×椿泰我「KISS」ダンス

「KISS」は、12月15日に発売される2ndアルバム『MAGenter』（読み：マゼンタ）のリード曲。“秘密”と“本音”をテーマに、恋のスリルと欲望を描いたミステリアスなラブソングで、手をクロスさせて「X」を作る印象的な振り付けにも注目が集まっている。

■IMP.、全員ブラックで魅せる“クールビジュアル”

公開された写真では、メンバー全員がブラックコーデで統一。レザーやスタッズをあしらった衣装に身を包み、カメラに向かってそれぞれポーズを決める姿が収められている。

艶のある質感のジャケットやアクセサリーが、楽曲の世界観にぴったりの洗練された雰囲気を演出。個々の魅力を引き立てながらも、グループとしての一体感が際立つ仕上がりとなっている。

ファンからは「全員オーラすごい」「ビジュ爆発」「イケ散らかしてる」「黒衣装カッコいい」「クールすぎて心臓撃ち抜かれた」「スタイリッシュで惚れ直した」など、絶賛の声が相次いでいる。

IMP.は2023年にデビューした7人組グループ。繊細さと力強さをあわせ持つパフォーマンスで注目を集めており、新曲「KISS」でもさらに成熟した魅力を見せている。

■IMP.黒衣装の全身ショット

■IMP.「KISS」ダンス

■横原悠毅×佐藤新「KISS」ダンス

■影山拓也×鈴木大河「KISS」ダンス

■松井奏×基俊介×椿泰我「KISS」ダンス