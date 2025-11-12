木村拓哉、占い師に語った “意味深な一言” から見えた「結婚生活での変化」…封印してきた家族の話も徐々にオープン

11月8日、俳優の木村拓哉が自身のYouTubeチャンネルを更新。占い師と対談した動画を投稿したが、映像内での発言に注目が集まっている。

「木村さんはこの日、バラエティ番組『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）などでおなじみの琉球風水志・シウマさんをゲストに招き、2026年の運気を占ってもらう様子を公開しました。

シウマさんの占いは『携帯番号』の下4桁を用いるのが特徴のひとつ。木村さんの携帯番号の下4桁を足した数字が『5』と判明すると『いい数字』『行動力があり、聞き上手で頼られる』『協調性抜群という特徴がある』と分析。

さらに『嫌いな人は無視する』とシウマさんが断言すると、木村さんは『無視します』と即答。その後も占いは続き、『2026年は変な誤解を招く可能生があるんですよ』と指摘。『できるだけ敵を作らないような動きを』と、アドバイスを送っていました。

視聴者から多くの反応が寄せられたのは、最後にシウマさんが放った一言でした。シウマさんは、『ネガティブな状況を考えなくなったのは27歳くらいから。それまでは意外と気にしてた』と述べると、木村さんはハッとした顔つきで『たぶんそれが結婚した年だと思います』と返したのです。

木村さんは公の場で結婚生活について話すことは少なく、視聴者からは驚きの反応が寄せられました」（スポーツ紙記者）

この木村の “意味深な一言” には、 動画公開後、《変に隠し事しない、まんまの拓哉くんって感じ》《27歳の時って出た時に「ん？」って思ったけど本人からしっかり言葉にしてくれたのは嬉しかった》などの反応が寄せられた。「素の木村拓哉が見られた」と好評のようだ。

木村が言うとおり、2歳年上の工藤静香と木村が結婚したのは、2000年12月のこと。2001年5月、長女でフルート奏者のCocomiが、2003年2月にモデルや女優で活躍する次女のKoKi,が誕生している。2025年は結婚25周年の「銀婚式」を迎える。

2人が結婚した当時を知る芸能記者はこう話す。

「2000年11月、ライブ終了後に緊急会見がおこなわれ、木村さんは工藤さんとの結婚を発表しました。工藤さんは妊娠4カ月で、“授かり婚” だと告白しました。

国民的アイドルグループ『SMAP』の一員だった木村さんの報告に、当時は賛否が寄せられました。一部ファンからは『結婚するな』『キムタクは私たちのもの』との激しい反発も寄せられ、工藤さんへの誹謗中傷はすさまじかったものです。

こうしたバッシングに対し、木村さんや工藤さんは特に反論することなく、むしろお互いを守るために『結婚生活について、それ以上は語らない』という姿勢を貫いてきた印象です。今回の動画からは、こうした苦難を乗り越えるなかで、木村さんに心境の変化があったことが伺えました」

実際、昨今は “家族話” をする機会も増えてきたようだ。別の芸能記者がこう話す。

「2018年にKoKi,さんが、2020年にCocomiさんが芸能界デビューを飾りました。2人がSNSなどで両親やプライベートに関する投稿をすることが増え、木村さんや工藤さんも家族のことを少しずつ話すようになってきたんです。その様子は『素敵な家族』と好評です。

今回、木村さん本人の口から結婚について気負うことなく発言されたことも、こうした姿勢の変化の表われなのでしょう」

娘のSNSに登場することも多い木村。よきパパとしての一面が世間に浸透しているようだ。