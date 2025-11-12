ETF売買動向＝12日大引け、全銘柄の合計売買代金2836億円 ETF売買動向＝12日大引け、全銘柄の合計売買代金2836億円

12日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比14.7％減の2836億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同15.5％減の2077億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本成長株アクティブ <2083> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <1488> 、ＴＯＰＩＸブル２倍上場投信 <1568> 、ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ヘッジなし <426A> 、ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 <2558> など104銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> 、日経４００ダブルインバースインデックス連動 <1472> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> など8銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> が6.01％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が5.31％高、ｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン気候変動 <2250> が4.93％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が3.43％高、ＮＥＸＴ インドブル <2046> が3.29％高と大幅な上昇。



日経平均株価が220円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1353億2600万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2169億2900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が193億円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が129億2900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が127億7100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が85億8800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が78億2800万円の売買代金となった。



株探ニュース

