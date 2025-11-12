MLBは日本時間12日、全米野球記者協会(BBWAA)が選出する「最優秀監督賞」を発表。ア・リーグはガーディアンズのスティーブン・ボート監督、ナ・リーグはブリュワーズのパット・マーフィー監督が受賞しました。

ガーディアンズは日本時間7月10日の朝まで、首位のタイガースと「15.5ゲーム差」と大差を付けられていました。そこから9月に10連勝とチームは上向き、残り1戦を残して87勝74敗と並び、最終戦ガーディアンズが勝利し、タイガースが敗れたためア・リーグ中地区を制しました。

2022年に現役引退と間もない41歳のボート監督でしたが見事な手腕が発揮された1年となり、30名の投票者から1位票を17票獲得し就任1年目から2年連続の受賞となりました。

マーフィー監督は1位票を27票獲得。同じく就任1年目から2年連続受賞となりました。

ブリュワーズは開幕4連敗で計47失点と出だしで躓く形になりました。しかし、5月25日から8月16日までの期間に8連勝、11連勝、そして球団新記録の14連勝を記録と波に乗ると両リーグ最高勝率で地区優勝を果たしました。

ポストシーズンに進むとマーフィー監督は試合中、不調に苦しむ選手に「君は素晴らしい打者だ。素晴らしい調子だ。結果は出ていないけど、とにかくバットを振り続けろ」と声をかけたり、感情を出すことは必要としながらも冷静さとのバランスを見極め「ちょっと落ち着け」とジェスチャー。アドバイスをもらった選手たちは直後に躍動を見せるなど、指揮官としての手腕を発揮していました。