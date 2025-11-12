美術展にも出展の川崎麻世、水彩画作品のメイキング公開に反響「とても器用」「センス抜群すぎます」「Brilliant」
俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき、62）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。子どもの頃から絵を描くことが好きで、美術展にも毎年出展しているという川崎は、自身が10月30日に出演したMBS・TBS系『プレバト!!』で紹介された水彩画のメイキングを公開した。
【動画】「センス抜群すぎます」川崎麻世が公開した『傘の下の約束』水彩画のメイキング
「TBS『プレバト』水彩画で今回描いた作品『傘の下の約束』の完成迄の過程をご紹介致します ロケ日の日は急なゲリラ豪雨で表参道に架かる歩道橋の下しか撮影ができず、場所を選べませんでしたが、暗い景色に負けたくなく雨なら雨の良さを明るく表現致しました」とのコメントとともに1本の動画をアップした。
この投稿にファンからは「天才ですね センス抜群すぎます」「雨の日も楽しくなる水彩画ですね さすが麻世様」「Brilliant」「麻世さんの芸術センスにまたまたファンは心掴まれます。素敵ですね！」「麻世さんとても器用ですね お上手すぎて こんな雨の日なら気分も晴れそうです」などのコメントが寄せられている。
