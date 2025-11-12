神風怪盗ジャンヌ『anan』表紙登場で大反響 『りぼん』コラボに「リバイバルアニメ化して！」
人気漫画『神風怪盗ジャンヌ』が、本日12日発売の女性グラビア週刊誌『anan』スペシャルエディションの表紙に登場した。ジャンヌとシンドバッドの描き下ろしとなっており「スペシャルすぎる」「ジャンヌとシンドバッドが大好きなので令和の今の時代に2人がみれて、とっても嬉しいです」「ジャンヌこそリバイバルアニメ化して欲しい この美しい絵を今の技術で！！！動くジャンヌが見たい！」などと反応している。
少女漫画雑誌『りぼん』が今年、創刊70周年を迎えており、大人の女性のトレンドとリアルを追い続けてき『anan』も今年創刊55周年ということから、2つの女性誌がメモリアルイヤーを祝福すべく、出版社の垣根を越えてタッグを組み『anan×りぼん』のスペシャルな一冊を実現させた。
この号の表紙の描き下ろししたのは、漫画家の種村有菜。1996年、『りぼん』でデビューを叶え、後に『神風怪盗ジャンヌ』『満月をさがして』『紳士同盟』などの人気作を世に送り出してきた種村は、anan世代が幼い読者だった頃の『りぼん』を代表する漫画家の一人。物語を紡ぐ才能と同時に、その卓越した画力で女子を魅了し続け、漫画家としてだけでなく、スマートフォン向けアプリゲーム『アイドリッシュセブン』シリーズのキャラクターデザインでも活躍されている。
表紙に描いたのは、種村の代表作ともいうべき『神風怪盗ジャンヌ』のジャンヌ＆シンドバッドの麗しい2ショット。シンドバッドの腕に抱かれ、顔を寄せ合う二人の笑顔を見ることができる。
また今回、『りぼん』描き下ろし表紙のスペシャルエディション限定で、ananオリジナルボーイフレンドカードの綴じ込み付録が。年代ごとの『りぼん』の人気作から、恋してときめいた、とっておきの男性キャラクターを16人ピックアップし、それぞれカードに仕立てている。表にはキャラクターのビジュアルとananのロゴをカバー風にデザインし、裏にはプロフィールをまとめたデータテキストを掲載している。
■ボーイフレンドカードに登場した16キャラクター
菊正宗清四郎『有閑倶楽部』（一条ゆかり）
真壁俊『ときめきトゥナイト』（池野恋）
須藤晃『天使なんかじゃない』（矢沢あい）
松浦遊『ママレード・ボーイ』（吉住渉）
羽山秋人『こどものおもちゃ』（小花美穂）
名古屋稚空『神風怪盗ジャンヌ』（種村有菜）
乙幡麗『GALS！』（藤井みほな）
片倉結平『愛してるぜベイベ★★』（槙ようこ）
飛鷹顕『つばさとホタル』（春田なな）
三浦界『ハニーレモンソーダ』（村田真優）
秋元楽『絶叫学級 転生』（いしかわえみ）
鮫上紺『初×婚』（黒崎みのり）
黒闇神夜明『絶世の悪女は魔王子さまに寵愛される』（朝香のりこ 原案：＊あいら＊）
藤雷河『青に落雷』（虹沢羽見）
和泉蒼『はじめてのおにいちゃん』（香純裕子）
堤藤丸『曖昧ブルー・ビースト』（酒井まゆ）
