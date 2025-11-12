お笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太さんの長女で、モデルの梶原叶渚（かじわら かんな）さんが自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開しました。



【写真を見る】【 キンコン梶原の長女・梶原叶渚 】 デニムジャケット姿のオフショット ファン反響 「可愛い上にスタイル抜群」「足細すぎて憧れすぎる」





梶原さんは「いつかどこかの写真」というコメントを添えて、4枚の画像を投稿。投稿された画像には、梶原さんがポーズを取る姿が収められています。白いTシャツにグレーのパーカーとデニムジャケットを羽織り、黒いミニスカートと厚底ブーツというカジュアルなコーディネートが印象的です。





別のカットでは、斜め前方を向いてポーズをとり、穏やかな微笑みを浮かべ、リラックスした雰囲気が感じられます。





他にも、他にも、両手を前で組み、片足を前に出して立つなど、モデルらしいポージングも披露しています。





この投稿を見た人たちからは「可愛い上にスタイル抜群」「スタイルどうなってる！？」「足細すぎて憧れすぎる」「お姉さん感がかっこいい！」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】