元AKB48込山榛香「久しぶりに自炊」手作り沖縄料理公開「初めてそうめんチャンプル作ってみたら母が喜んでくれました」
【モデルプレス＝2025/11/12】元AKB48の込山榛香が11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの沖縄料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳元AKB「色鮮やか」母が喜んでくれた手作り沖縄料理
込山は「久しぶりに自炊」とつづり、「一応沖縄料理メニューのつもり」と手料理の写真を公開。そうめんチャンプルー、ポークたまごおにぎり、唐揚げ、きゅうりとカニカマの和え物が並んだ食卓を披露した。さらに、「初めてそうめんチャンプル作ってみたら母が喜んでくれました」とエピソードも明かした。
この投稿に、ファンからは「ポークたまごおにぎりが上手」「料理上手で尊敬」「お母さん喜んでくれてよかったね」「色鮮やかで美味しそう」「沖縄料理食べたい」「自炊偉い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
