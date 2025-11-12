込山榛香（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/12】元AKB48の込山榛香が11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの沖縄料理を公開し、話題を呼んでいる。

◆込山榛香、手作りの沖縄料理を公開


込山は「久しぶりに自炊」とつづり、「一応沖縄料理メニューのつもり」と手料理の写真を公開。そうめんチャンプルー、ポークたまごおにぎり、唐揚げ、きゅうりとカニカマの和え物が並んだ食卓を披露した。さらに、「初めてそうめんチャンプル作ってみたら母が喜んでくれました」とエピソードも明かした。

◆込山榛香の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ポークたまごおにぎりが上手」「料理上手で尊敬」「お母さん喜んでくれてよかったね」「色鮮やかで美味しそう」「沖縄料理食べたい」「自炊偉い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

