両社の専門知識を結集する

イギリスの防衛企業BAEシステムズとトルコ航空宇宙産業（Turkish Aerospace：TAI）は2025年11月6日、無人航空システム（UAS）分野での協力を検討するための覚書（MoU）を締結したと発表しました。

【画像】「精密誘導兵器」の投下にも成功！ これが、トルコの無人機「ANKA-3」です

この合意は、戦闘機分野および航空宇宙技術における両社の専門知識を結集し、戦略的な提携関係を構築することを目的としています。

BAEシステムズの部門マネージングディレクター、デイブ・ホームズ氏は「これは、両組織の間で深く意義のある提携を築く第一歩と考えています。それぞれが補完し合うスキルや能力、そして強力な無人資産のポートフォリオを持ち寄ることで、魅力的でコスト効率の高い多様なソリューションを共同で創出できるでしょう」と述べました。

TAIは、ステルス無人機「ANKA-3」を開発中の企業として知られています。また、有人機としてはトルコ初の国産ジェット戦闘機「KAAN（カーン）」や高等練習機「ヒュルジェット」などの開発も手がけています。

一方、BAEシステムズは、日本も参加している第6世代戦闘機プロジェクト「グローバル戦闘航空プログラム（GCAP）」において、機体開発を担う主要企業のひとつです。GCAPでは、有人機と連携して行動する無人機「ロイヤル・ウィングマン」の開発も進められており、今回のTAIとの協力は次世代の空戦システムを見据えたものと考えられます。

また、TAIとしてもBAEシステムズとの連携を通じて、有人機との協調運用を想定したAI技術の高度化を図る意図があるとみられます。トルコは、TAIのほか、ナゴルノ＝カラバフ紛争やウクライナの戦場で運用されている「バイラクタル」シリーズを開発するバイカル社（Baykar）など、無人機大国としての地位を確立しています。