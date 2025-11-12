³¹ºî¤ê¥²¡¼¥à¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¡¢È¯ÇäÆü¤¬2026Ç¯3·î5Æü¤Ë·èÄê¡¡11·î13Æü¤Ë¤ÏºÇ¿·¾ðÊó¤â¸ø³«Í½Äê
¡¡¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¡¦¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²¡¼¥à¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¡ÊNintendo Switch 2¡Ë¤ÎÈ¯ÇäÆü¤¬¡¢2026Ç¯3·î5Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁá´ü¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥á¥¿¥â¥ó¥é¥°¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥²¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥³¡¼¥¨¡¼¥Æ¥¯¥â¥²¡¼¥à¥¹¤¬¶¦Æ±¤Ç´ë²è¤ª¤è¤Ó³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¡¦¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²¡¼¥à¤À¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¥Ë¥ó¥²¥ó¤Î¤¹¤¬¤¿¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡Ö¥á¥¿¥â¥ó¡×¡£ÌÚ¤äÀÐ¤Ê¤É¤òºàÎÁ¤Ë¤·¤ÆÆ»¶ñ¤òºî¤ê¡¢¤¤Î¤ß¤ò½¸¤á¤Æ¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ÈÊ¬¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é½»¤ß¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤òºî¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ø¤Ý¤³¤¢¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÆü¤¬¡¢2026Ç¯3·î5Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¡£¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¤Ï11·î12Æü0»þ¤«¤é½ç¼¡Í½Ìó³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2027Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ø¤Ý¤³¤¢¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¡Ê¥¡¼¥«¡¼¥É¡Ë¡¿¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÈÇ¤Î¤¤¤º¤ì¤Î¥²¡¼¥àÆâ¤Ç¡Ö¤Õ¤·¤®¤Ê¤ª¤¯¤ê¤â¤Î¡×¤«¤é¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¡×¤òÁª¤Ö¤È¡Ö¥á¥¿¥â¥ó¥é¥°¡×¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢11·î13Æü23»þ¤Ë¤ÏËÜºî¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬¥Ý¥±¥â¥ó¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÇ¿·¾ðÊó¤¬Ìó10Ê¬´Ö¤Î±ÇÁü¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤Ï¡¢Nintendo Switch 2¸þ¤±¤Ë2026Ç¯3·î5Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
