『エルデンリング ナイトレイン』、DLC『フォーセイクン・ホロウズ』が12月4日配信決定 最新トレーラーも公開
協力型サバイバルアクション『ELDEN RING NIGHTREIGN（エルデンリング ナイトレイン）』のダウンロードコンテンツ（DLC）『The Forsaken Hollows（フォーセイクン・ホロウズ）』の配信が、2025年12月4日に決定した。
【動画】夜渡りたちによる新たな戦いを描いた最新トレーラー
『The Forsaken Hollows』では、プレイキャラクターとして、新たな夜渡り“学者”と“葬儀屋”が登場する。“学者”は神秘に優れ、戦いの場を掌握することで、測りきれない戦力を有する。“葬儀屋”は筋力と信仰に優れ、敵を次から次へと容易く死に追いやる。
さらに、プレイヤーに立ちはだかる2体のボスがリムベルドでの3日目の夜に出現。最新トレーラーでは「DARK SOULS」シリーズの人気ボス「深淵歩きアルトリウス」のようなボスも確認できる。このほかにも、新たな地変として「大空洞」が追加されるとのこと。
『エルデンリング ナイトレイン』のDLC『フォーセイクン・ホロウズ』は、2025年12月4日配信予定。
