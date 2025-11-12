修羅の国？「スニーカー狩り」や「親父狩り」のトラウマがフラッシュバック！酒飲みは時代に乗り遅れがちなの…？“全酒好き”に刺さるポンコツOL漫画【作者に聞く】
お酒が大好きな、自称“ポンコツアラサー独身OL”のポコミさん(@k_pokomi)。コロナ禍を機に、自身のお酒好きな日常を描いたブログ漫画をスタートさせた。どのエピソードも“全酒好き”に刺さりまくる痛快な内容だ。今回は『スニーカー』と題した、30代後半以上の年代には記憶にあるだろう“あの事件”が絡んだエピソード漫画を紹介する。
■「履いていると狩られる！」…トラウマがフラッシュバック
ポコミさんがその日、友人と飲んでいると、友人が「新しいスニーカーほしいんだよね〜」と話題に出した。その瞬間、ポコミさんの脳内で“あるトラウマ”がフラッシュバックし、「やめなよ!!」「絶対やめた方がいいよ!!」と懸命に友人を止める。そのトラウマとは一体何だったのか。
本エピソードについてポコミさんに話を聞いた。「私、過去を引きずるタイプなんすよ…。いや〜この事件、若い人は知らないかもしれないんですが、昔(1990年代)実際にありましたよね。あるスニーカーが品薄でなかなか手に入らなくて、履いている人を狩りの対象にしちゃうって事件」と語る。
「そのころ私はまだ子どもだったのですが、『そのスニーカーを履いていると狩られちゃうんだ…‼︎』っていう衝撃がすごくて、恐怖心が植え付けられているようで…！とっさに友人を止めていました」と、当時の心境を明かした。
■酔った勢いで「ペンタブ」購入…それが漫画家への道
『ポコミのぽんこつ日記』を描き始めたきっかけについて、「酔うと衝動買いをしがちなのですが、毎度のごとく、酔った状態で家電量販店に行ったんです。そこで『ペンタブ』を知り、ノリで購入したのがきっかけです」と、驚きのエピソードを語る。結果として、そのすぐあとにコロナ禍となり、暇つぶしで描くようになったため、よい買い物となったそうだ。
『ポコミのぽんこつ日記』には、酒飲みには分かりみが深いあるあるエピソードが満載だ。酒飲みだけど毎日を一生懸命生きている独身アラサーOLのポンコツな日常にプッと吹き出すことも。電車や会社など人がいるところで読むのは危険な作品もあるので、まだ読んだことがない方は、“周囲に誰もいないこと”を確認して一気読みしてみてほしい。
