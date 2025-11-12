サッポロサワー 氷彩1984 ブランドから限定品第3弾が登場！「華やぎゆず仕立て」で楽しむ新しいおいしさ
「サッポロサワー 氷彩1984」ブランドから、第3弾の限定品として「サッポロサワー 氷彩1984 華やぎゆず仕立て」が全国で数量限定で発売されている。本商品は、ホワイトブランデーを一部使用しており、まろやかな口当たりに、ゆずが香る華やかな味わいが特徴だ。(税抜き参考小売価格 350ミリリットル缶：159円、500ミリリットル缶：216円)。
【イメージ】「華やぎゆず仕立て」
■担当者に聞く「華やぎゆず仕立て」の魅力
「サッポロサワー 氷彩1984 華やぎゆず仕立て」の担当者に、商品の魅力やこだわりについて聞いてみた。
――「華やぎゆず仕立て」提供の意図について教えてください。
氷彩ブランドでは、ホワイトブランデーとして発売していた頃から、フルーツやジュースなどで割って飲む楽しみ方を「彩り派」として提案しております。そうした楽しみ方をお客様にもより手軽に楽しんでいただきたいと考え、季節にあわせた楽しみ方をご提案するものとして限定品を発売しています。本体を飲んだことがある方はもちろん、まだ飲んだことがない方にも、氷彩ならではの味わいをベースにした楽しみ方の幅広さを感じていただきたいと考えています。
――「華やぎゆず仕立て」開発に向けて苦労した点などあれば、教えてください。
本限定品に限らず、繁盛店で長年愛されたおいしさを楽しんでいただきたいと考えているため、単純な「ゆずサワー」ではなく、氷彩ならではの味わいを活かしつつ、限定品ごとの特長が感じられる香味設計となるよう工夫いたしました。
――「華やぎゆず仕立て」に合う料理を教えてください。
氷彩はさまざまな繁盛店でお取り扱いいただきながら歴史を紡いできたブランドとして幅広い料理と相性がよいと捉えていますが、それは限定品にも通じるものであり、本限定品もいろいろな料理と楽しんでいただけると考えています。ゆずがほのかに香る味わいが、これからの季節に食べられることの多い鍋料理などとも相性よく楽しめると考えています!
――販売後の反響を教えてください。
主にSNS上のものになりますが、香味への評価は非常に高く、好評いただいております！
寒い冬に、温かい部屋で、「サッポロサワー 氷彩1984 華やぎゆず仕立て」を飲んで、ほっこりしよう。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
