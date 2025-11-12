ずとまよ、セカオワ、Vaundy、Mrs. GREEN APPLE…RADWIMPSトリビュートの豪華ラインナップが話題 「楽しみすぎて吐きそう」「えっぐい」
RADWIMPSのメジャーデビュー20周年を記念したトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』の発表が進むなか、SNSではその豪華な参加アーティスト陣と選曲に大きな注目が集まっている。
【写真】「大変悩みました」Mrs. GREEN APPLEが「狭心症」で参加 コメント全文
同作への参加アーティストは、11月3日から14日間にわたり、1日1組ずつ参加アーティストとカバー楽曲が発表されている。これまでに発表されたのは、iri（「ふたりごと」）、上白石萌音（「25コ目の染色体」）、ずっと真夜中でいいのに。（「有心論」）、角野隼斗（「すずめ」）、SEKAI NO OWARI（「最大公約数」）、DISH//（「携帯電話」）、Vaundy（「前前前世」）、ハナレグミ（「そっけない」）、My Hair is Bad（「いいんですか？」）、Mrs. GREEN APPLE（「狭心症」）といった多彩なラインナップ。J-POP、ロックシーンを代表するアーティストが続々と登場しており、SNSでは日を追うごとに期待の声が高まっている。
SNSでは、「楽しみすぎて吐きそう」「こんなに豪華にされたら本気で心臓1つじゃ足りない」「RADWIMPSのトリビュートの告知が毎日を豊かにしてくれる」「めちゃくちゃ豪華！」「えっぐい」といった投稿が相次いでおり、音楽ファンの熱量の高さを物語っている。
トリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』は、11月19日にリリース予定。全14曲収録予定で、今後も日替わりで発表される残りの参加アーティストにさらなる注目が集まっている。
