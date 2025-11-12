千葉ロッテ「北辰おさかな食育プロジェクト」 一條力真＆池田来翔が出演
千葉ロッテマリーンズは、12月7日にフィールドフォース ボールパーク柏の葉で、オフィシャルスポンサーである北辰水産と共同で開催する「北辰おさかな食育プロジェクト」ベールボールのイベントに、一條力真投手と池田来翔内野手が出演する。
同イベントは、スポーツと食育を掛け合わせたユニークな取り組みとして、子どもたちに「さかなを食べること」と「体を動かすこと」の楽しさを伝えることを目的として企画された。当日は一條投手と池田選手が来場した子どもたちと一緒に野球の練習会を行うほか、北辰水産が手がける魚のおにぎりを提供し、選手とふれあいながら魚の魅力を体験する内容となっている。
