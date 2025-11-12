DeNAは12日、伊藤光選手、桑原将志選手が国内・海外フリーエージェント(FA)権を行使しました。

プロ14年目32歳の桑原選手は、今季は106試合に出場し打率.284の成績を残しています。

球団を通じ「まずは私をプロ野球選手として育ててくださった横浜DeNAベイスターズに、心より感謝申し上げます。この度、一人の選手として、自身の野球人生と真剣に向き合い、熟考を重ねた結果、自分の野球人生を後悔なく過ごしたい思いから、 フリーエージェントの権利を行使することを決断いたしました」とコメントしています。

またプロ18年目36歳の伊藤選手は、今季の出場は6試合にとどまり、主にファームで活躍。ファームでは75試合に出場し、2本塁打、28打点、打率.309の成績でした。

伊藤選手は「野球を愉しむことを教えてくれたチームメート、温かい声援で迎えてくださり、どんな時も熱く応援してくださったファンの皆さまに心から感謝しています。球団からも温かいお言葉やオファーをいただきましたが、他球団からの評価を聞けるのであればこのタイミングかと思い、FA権を行使いたしました。本当に悩みましたが、今後の野球人生に生かしたいと思い、決断させていただきました」とコメントしています。

なお、DeNAは引き続き両選手と残留交渉を続ける見通しです。