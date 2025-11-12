日本時間12日、『Washington Post』でMLBを広く取材しているChelsea Jones記者が、フリーエージェント(FA)となっている今永昇太投手と菅野智之投手についての評価や今後の動向について予想を語りました。

今永投手は1年目の昨季、29試合に先発して15勝3敗、防御率2.91と活躍。しかし2年目の今季は左ハムストリングの負傷で一時戦線を離脱するなど、25試合に先発し9勝8敗、防御率3.73を記録しました。7月までに8勝をあげたものの、8月と9月で10先発で1勝のみ。9月の防御率6.51と調子を落としていました。

そんな今永投手について、Jones記者は本来の実力を評価し「安定した成績とチーム内での存在感を考えると、彼を残留させないという考えには驚きを感じる」と語りました。ただ「リスクとされているのはホームランが出やすい傾向。特にリグリー・フィールド(カブスの本拠地)の環境要因がそれをさらに強めている」と弱点を指摘し、他球団も含めて今永投手を獲得するのは「短期的な結果が必要なチームは、獲得に積極的に動くべき選手。価値が下がっていると感じるなら買い時のタイミングかもしれない」と私見を述べました。

一方、菅野投手については「オリオールズは彼の存在感とプロ意識を高く評価していたと聞いている」とコメント。菅野投手はメジャー1年目の今季、30試合に先発登板して10勝10敗、防御率4.64を記録しています。Jones記者は「信頼してイニングを任せられる投手としての期待がある」と評価し「多くの日本人投手がMLB初年度の経験を経て適応するため、2年目にはさらに成長が見込まれる」と今後の活躍を予想しました。