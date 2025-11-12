三代目 J SOUL BROTHERSが、2025年11月10日でデビュー15周年を迎えた。メンバーの岩田剛典が自身のInstagramを通じてデビュー15周年を祝福している。

（関連：【写真】岩田剛典、三代目 J SOUL BROTHERSの15周年を祝福するオフショット 「後ろ姿めちゃ彼氏感」「爆イケすぎ」）

岩田は「15years」と綴り、グラスに入ったビールをグッと流し込む姿や黒のジャケットを着て椅子に座る様子、車内でのセルフィー、スタジャンを着用してパンを選ぶ後ろ姿など、さまざまなオフショットを公開。

コメント欄では多くの祝福の言葉とともに、「可愛いもかっこいいも両方載せてくれてありがとう」「岩ちゃんの後ろ姿めちゃ彼氏感」などの声が寄せられた。

岩田は、11月からソロ初のアジアツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』を開催。また、12月3日には3rdアルバム『SPACE COWBOY』のリリースを控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）