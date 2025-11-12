きょう（12日）午前８時ごろ、岡山市北区中山下で、路線バスが車との衝突を避けようと急ブレーキをかけ、乗客3人が軽いけがをしました。

【写真を見る】【続報】路線バスが「急ブレーキ」乗客３人が負傷 車が車線変更しバスの前に割り込む【岡山】

午前8時ごろ、岡山市北区中山下で、「バスが急ブレーキをかけて車内にいる人がけがをした」とバス会社から消防に通報がありました。



警察などによりますと、路線バスが、県庁通りを走行中、目の前を横切った車との衝突を避けようと急ブレーキをかけ、車内で立っていた乗客3人が転倒し、このうち、1人が救急搬送されました。いずれも軽傷だということです。





事故の原因は？

バスの運行会社によりますと、バスは岡南飛行場から天満屋経由で岡山駅に向かっていて、当時、車内には約40人の乗客が乗っていたということです。

警察によりますと、路線バスは県庁通りを直進していましたが、左側の車線を走っていた乗用車がバスの前方に割り込んできたため、衝突を避けるため急ブレーキをかけ、車内の3人がけがをしたとみられています。

割り込んだ乗用車を特定

警察が防犯カメラなどから乗用車を特定し、運転していたとみられる女性（40代）から話を聞くなどし当時の状況を調べています。