IS:SUE YUUKI¡¢MAZZEL NAOYA¤é½Ð±é·èÄê¡ª¡ØSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026¡Ù
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡ÊSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ØSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026¡Ù
IS:SUE YUUKI¡¢MAZZEL NAOYA¤é½Ð±é
±þÊç¼Ô¿ôÌó1Ëü4,000¿Í¡¢ÁíÅêÉ¼¿ô¤Î¤ÙÌó9,000ËüÉ¼¤òµÏ¿¤·¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IS:SUE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëYUUKI¤Î¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
YUUKI¤Ï¡¢¿ÈÄ¹170cm¤òÄ¶¤¨¤ëÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÄ¹¤¤¼êÂ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥é¥ó¥¦¥§¥¤±Ç¤¨¤¹¤ëÂ¸ºß´¶¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¡¼¥ë¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÆÃÄ§¡£Íè·î12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëIS:SUE½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Â¨Æü´°Çä¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢TGC¤·¤º¤ª¤«¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢BE:FIRST¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ëBMSGÈ¯¤Î8¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦MAZZEL¤«¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎNAOYA¤È¡¢º£²ó¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ëHAYATO¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£²»³Ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢TGC¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÃíÌÜ¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè5ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡È¸¶½É¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡É¤·¤Ê¤³¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£ºòÇ¯2024Ç¯¤Ë¡Ö¤·¤Ê¤³¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï4,000Ëü²ó¤òÆÍÇË¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½÷À¸þ¤±¥¨¥ó¥¿¥á¡õ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡×¤¬Áª¤Ö2024Ç¯¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´é¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¼ã¼ÔÀ¤Âå¤«¤é¤ÎÇ§ÃÎÅÙ100%¤ò¸Ø¤ëÈà½÷¤¬¡¢TGC¤·¤º¤ª¤«½éÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
Á´¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ÇSDGsÌÜÉ¸¤òÀßÄê
TGC¤·¤º¤ª¤«¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î³«ºÅÃÏ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢4³«ºÅÏ¢Â³¤ÇÁ´¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ËSDGsÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ë¡£
¡ÈSDGs¿ä¿Ê¡É¤ò·Ç¤²¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢TGC¤ÎÃæ¤Ç¤âTGC¤·¤º¤ª¤«¤À¤±¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»²²Ã¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¡¦¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î·Á¤òÄó°Æ¡£TGC¤·¤º¤ª¤«¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥·¥ç¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÚREMAKE FASHION STAGE¡Û
Ãå¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éþ¤ä¥Ç¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯ÉÊ¡ÊÇä¤ì»Ä¤ê¡¦Ä¹´ü´ÖÁÒ¸Ë¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¡Ë¤Ê¤É¤ò¡È¥ê¥á¥¤¥¯¡É¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙÃ¯¤«¤Î¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë--¡£¤½¤ó¤Ê½Û´Ä·¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¡ÖREMAKE FASHION STAGE¡×¤Ë¤Ï¡¢3¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ºÆ¸öÃÛ¡Ê¥µ¥¤¥³¥¦¥Á¥¯¡Ë¢¨TGC½éÅÐ¾ì
¸ÅÃå¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼êºî¶È¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î°ìÅÀÊª¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÅÃå¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î¡È»×¹Í¡É¤ò¤â¥ê¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³èÆ°¡£
TGC¤·¤º¤ª¤«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¥ç¡¼¥Ô¡¼¥¹¤òÀ½ºîÃæ¡£
SPINNS¡Ê¥¹¥Ô¥ó¥º¡Ë
2023Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÀßÎ©30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤ä¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢²ó¼ý¤·¤¿¸ÅÃå¤äÀ½Â¤¹©Äø¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥µ¥ó¥×¥ëÉÊ¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Â¿ºÌ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Mother¡Çs made¡Ê¥Þ¥¶¡¼¥º¥á¥¤¥É¡Ë
Á°²ó¤ÎTGC¤·¤º¤ª¤«¤ËÂ³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¡£
ÃåÊª¤ä¸ÅÃå¤ò¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥ê¥á¥¤¥¯¤ÎÎÏ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÍÎÉþ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡£
ÆüËÜÊ¸²½¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNext Designer¡Çs STAGE¡Û
¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó TGC 2025 A/W¡×¤«¤é»ÏÆ°¤·¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÖNext Designer¡Çs STAGE¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤òÃ´¤¦¼¡À¤Âå¤ÎºÍÇ½¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¡£
ËÜ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î´¶À¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ¬Î®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼ã¼ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£TGC¤·¤º¤ª¤«¤Ç¤Ï¡¢TGC½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òºÌ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
DOKKA vivid¡Ê¥É¥¥¥Ã¥« ¥ô¥£¥ô¥£¥Ã¥È¡Ë
2020Ç¯¡¢ÂçºåÊ¸²½ÉþÁõ³Ø±¡ºß³ØÃæ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÀßÎ©¡£Íâ2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¼ã¼ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ØASIA FASHION Collection¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢À¤³¦»ÍÂç¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëNY¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¡£
¥Õ¥¡¥ó¡¦´ë¶È¡¦ÃÏ°è¤Ê¤É¤«¤é½¸¤á¤¿¸ÅÃå¤ò¡¢ÆÈ¼«¤Î¼êË¡¤ÇºÆ¹½ÃÛ¡£
»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿ÍÀ¸¤Î¡ÈSpice¡É¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç»É·ãÅª¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤È¤è¤ß¤¬¤¨¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ZÀ¤Âå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë²ÆÌÀË¡Ê¥«¥á¥¤ ¥Û¥¦¡Ë¤È¿ûÆâ¤Î¤É²Â¡Ê¥¹¥¬¥¦¥Á ¥Î¥É¥«¡Ë¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¥³¥ó¥Ó¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢ÆóÅÙ¤È½ä¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¤¿§¤äÊÁ¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¡È¶ËºÌ¿§¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÃíÌÜ¡£
Kaho Nishiguchi¡Ê¥«¥Û ¥Ë¥·¥°¥Á¡Ë
¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦À¾¸ý²ÂÊæ¤¬¡¢ÂçºåÊ¸²½ÉþÁõ³Ø±¡ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼³Ø²Êºß³ØÃæ¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£
Æ±³Ø²Ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ô¡¹¤ÎÃíÌÜ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡¢À¤³¦¤ËÄÌ¤¸¤ë¥È¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤òÍÜÀ®¤¹¤ëÌ¾Ìç¥³¡¼¥¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡Èµ®Êý¤Î±¿Ì¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥â¥Î¤òÆÏ¤±¤ë¡É¡£²áµî¤ÎÀ½ºî¤ÇÍ¾¤Ã¤¿»ÄÉÛ¤ò²ó¼ý¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤¿¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊTGC¤·¤º¤ª¤«¸ÂÄê¤Î¥Ë¥å¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡ÚTGC¤·¤º¤ª¤« ¥µ¥¹¥Æ¥Ê STAGE¡Û
»þÂå¤¬µá¤á¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½ºß¡£TGC¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ë¸Æ±þ¤·¡¢´Ä¶¤ä¼Ò²ñ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÖTGC ¥µ¥¹¥Æ¥Ê STAGE¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
ËÜ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼´¤ËÆÈ¼«¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¡£TGC¤·¤º¤ª¤«¤Ç¤Ï¡¢TGC½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î²ÄÇ½À¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
AMBERGLEAM¡Ê¥¢¥ó¥Ð¡¼¥°¥ê¡¼¥à¡Ë
É×ÉØ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¡¢¡È¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¡É¤«¤Ä¡È¥¨¥¤¥¸¥ì¥¹¡É¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£
Ã¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó°Æ¤·¡¢²ÈÂ²¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯¿®¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¼«Í³¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤¢¤êÊý¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
CLOUDY¡Ê¥¯¥é¥¦¥Ç¥£¡Ë
¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¸ÛÍÑ¤È¶µ°é¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¥¬¡¼¥Ê¶¦ÏÂ¹ñ¤Ë¤Æ¼«¼Ò¤ÇË¥À½¹©¾ì¤ò±¿±Ä¤·¡¢¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð¡£¤µ¤é¤ËÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤ò³èÍÑ¤·¡¢³Ø¹»¡¦¿¦¶È·±Îý¹»¤ÎÀßÎ©¤ä±¿±Ä¡¢À¶µ°é¼ø¶È¡¢µë¿©»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¼Â»Ü¡£
¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¡ÊProfit¡Ë¤ÈNPO³èÆ°¡ÊNon Profit¡Ë¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¼«¼Ò±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢³°Éô¤«¤é¤Î´óÉÕ¤ËÍê¤é¤º¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ù±ç¤ò¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÈÊýË¡¤ÇÆÏ¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤â¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÚSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION ³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡üÆü»þ
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë ³«¾ì11:30¡¡³«±é13:00¡¡½ª±é17:30¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ü²ñ¾ì
¥Ä¥¤¥ó¥á¥Ã¥»ÀÅ²¬ ËÌ´ÛÂçÅ¸¼¨¾ì¡Ê¢©422-8006 ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¶Ê¶â3-1-10¡Ë
¡ü¥Á¥±¥Ã¥È
¡ÚÆþ¾ìÎÁ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Û
»ØÄêÀÊS¡§´°Çä¸æÎé
»ØÄêÀÊA¡§°ìÈÌÈÎÇä¡§10,500±ß / ¤ªÅÚ»ºÂÞ¡¦±þ±ç¥°¥Ã¥ºÉÕ
¢¨4ºÐ°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×
¡Ú°ìÈÌÈÎÇä¡Û2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¤«¤éÈÎÇä³«»Ï
¢¨ÇäÀÚ¼¡Âè½ªÎ»
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡§https://faq.l-tike.com/
¡ü¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë
Íòè½ºÚ¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢Àî¸ý¤æ¤ê¤Ê¡¢²ÏÂ¼¤³¤³¤¢¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢¤µ¤¯¤é¡¢ÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢ÄáÅèÇµ°¦¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡¢¤Ê¤´¤ß¡¢Æá¿Ü¤Û¤Û¤ß¡¢´õ¶õ¡¢ÎÓ²ê°¡Î¤¡¢ÅÚÊý¥¨¥ß¥ê¡¢HITOMI¡ÊSAY MY NAME¡Ë¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢MINAMI¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢Â¼À¥¼Ó±Ñ¡¢¤æ¤¤¾®ÃÓ¡Ê¤æ¤¤¤Á¤ã¤ß¡Ë¡¢YUUKI¡ÊIS:SUE¡Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¡¢è½»Ò¡¢¤ê¤ó¤«¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¥â¥Ç¥ë
Æþ¹¾ÆüÆà»Ò¡¢¾®Ô¢Éñ±©¡¢À¥ÀîÍÛºÚÇµ¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¥²¥¹¥È
°ì¥ÎÀ¥ñ¥¡¢²¦ÎÓ¡¢¤¯¤ì¤¤¤¸¡¼¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡¢ÅçÂ¼ÍºÂç¡¢¹âÈøñ¥ÅÍ¡¢»ûÅÄ¿´¡¢¤È¤¦¤¢¡¢NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë¡¢È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡ÊWATWING¡Ë¡¢HAYATO¡ÊMAZZEL¡Ë¡¢Èõ¸ý¹¬Ê¿¡¢Æü¸þÏË¡¢Â¼½Å°ÉÆà¡¢¤â¡¼¤ê¡¼¤·¤å¡¼¤È¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢MON7A¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¤·¤Ê¤³¡¢BUDDiiS¡¢MAZZEL¡¢WILD BLUE ¡¢WATWING¡¢ONE OR EIGHT¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¡üMC
ÃÝÆâÍ³·Ã¡¢¥Ï¥ê¡¼¿ù»³¡¡Â¾¡¡¢¨50²»½ç
¡ü¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡ØSDGs¿ä¿Ê TGC ¤·¤º¤ª¤« 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È