またかよ！ ナイフを持った５人の覆面集団に自宅を襲撃された英代表FW、台所のナイフを手に立ち向かい、追っ払う
チェルシーのラヒーム・スターリングが強盗被害に遭った。英紙『Mirror』が伝えている。
現在はチームで構想外となり、トップチームとは別で練習を続けている30歳FWは、現地11月８日に行なわれたプレミアリーグ第11節のチェルシー対ウォルバーハンプトンを家族と自宅で観戦していた際に、ナイフを持った５人の覆面強盗に侵入されたという。
スターリングは、妻のペイジ・ミリアンと２人の子どもの安否を確認した後、台所のナイフを手に強盗犯に立ち向かい、彼らを追い払ったと報じられている。
同選手の広報担当者は、イギリスの有力メディア『The Athletic』で「彼が自宅で強盗被害に遭ったことや、当時、家族が一緒だったことも確かめられた」と事件を認め、こう続けた。
「プライバシーと安全を侵す重大な問題だが、彼と彼の愛する人たちが全員無事であることに感謝している。彼らのプライバシーが守られるようにお願いしたい」
イングランド代表FWが強盗被害に遭うのは今回が２度目。2022年のカタール・ワールドカップ参加中に自宅を襲撃されており、一時帰国を余儀なくされていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本がまたもやホームラン」日本代表の新ユニは“世界２位”！米大手メディアが絶賛！「世界中のコレクターが羨む」
現在はチームで構想外となり、トップチームとは別で練習を続けている30歳FWは、現地11月８日に行なわれたプレミアリーグ第11節のチェルシー対ウォルバーハンプトンを家族と自宅で観戦していた際に、ナイフを持った５人の覆面強盗に侵入されたという。
スターリングは、妻のペイジ・ミリアンと２人の子どもの安否を確認した後、台所のナイフを手に強盗犯に立ち向かい、彼らを追い払ったと報じられている。
同選手の広報担当者は、イギリスの有力メディア『The Athletic』で「彼が自宅で強盗被害に遭ったことや、当時、家族が一緒だったことも確かめられた」と事件を認め、こう続けた。
「プライバシーと安全を侵す重大な問題だが、彼と彼の愛する人たちが全員無事であることに感謝している。彼らのプライバシーが守られるようにお願いしたい」
イングランド代表FWが強盗被害に遭うのは今回が２度目。2022年のカタール・ワールドカップ参加中に自宅を襲撃されており、一時帰国を余儀なくされていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本がまたもやホームラン」日本代表の新ユニは“世界２位”！米大手メディアが絶賛！「世界中のコレクターが羨む」