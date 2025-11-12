万博レガシー、一挙に関空・伊丹・神戸空港へ 英国館「電話ボックス」や住友館「ランタン」など13点【一覧】
関西エアポートグループは12日、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港に、大阪・関西万博のパビリオンの展示物・作品の一部をレガシーとして設置すると発表した。
【写真】万博行ったことあれば「見たことある」もの…関空・伊丹・神戸空港へ
国内外のパビリオンより、13点の展示物や作品が提供された。「複数の万博レガシーが開催地大阪・関西の空港で展示されることにより、文化や技術を継続的に発信できるだけでなく、海外との友好の証や万博の思い出の記録として、多くの方に楽しみ、親しんでいただくことを期待しています」と伝えた。
展示品は以下の通り。設置場所や設置開始時期については、決まり次第発表。
■海外パビリオン
・オーストラリア コアラ像／関空または伊丹
・ベルギー 屋外クッション／関空・伊丹・神戸
・カナダ カナダ国立公園庁の赤い椅子・木製パネル／関空
・中国 竹簡をデザインした外壁パネル／関空
・フランス モン・サン＝ミッシェルの修道院と厳島神社の大鳥居／関空
・フランス ノートルダム大聖堂と首里城／関空
・フィリピン（予定） 藤のベンチ／関空または伊丹
・タイ 「タイのソンクラーン」世界中の人々に人気の水かけ祭り／関空または伊丹
・英国 植栽電話ボックス 関空
■国内パビリオン
・パナソニックパビリオン ノモの森 ツリーオブジェ／関空または伊丹
・住友館 UNKNOWN FOREST ランタン／住友館の建築材料からできたベンチ／関空
・大阪ヘルスケアパビリオン Wolf Bench/ Blue & Brown Fur／関空、伊丹
・大阪ヘルスケアパビリオン 気流空間洗浄機「ドクトーレ」／関空
