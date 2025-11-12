吉木りさ、6歳長女とのダンス動画に反響「娘ちゃんがかわいすぎる」「こんな嫁がほしかった」 夫は和田正人
タレントの吉木りさ（38）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。長女（6）と共に踊る“ゴジュウジャー”のダンス動画を公開した。
【動画】「娘ちゃんがかわいすぎる」吉木りさ＆6歳長女のダンス動画
吉木は「我が家で空前の大ブームであるゴジュウジャーをどうしても踊りたいという娘の要望を叶えるためめちゃくちゃ練習したけど全然踊れなかったです」とつづり、親子でのほのぼのとした時間を報告。動画には、ルームウェア姿の吉木とサングラスをかけた長女が元気に踊る姿が映し出されている。
ほほ笑ましい家庭でのひとコマに、ファンからは「かわいい母娘」「娘ちゃんがかわいすぎる ママとダンス楽しそう」「こんな嫁がほしかった」といったコメントが寄せられている。
吉木は、俳優の和田正人（46）と2017年11月22日“いい夫婦の日”に結婚。19年10月に長女、22年10月に長男（3）が誕生した。
【動画】「娘ちゃんがかわいすぎる」吉木りさ＆6歳長女のダンス動画
吉木は「我が家で空前の大ブームであるゴジュウジャーをどうしても踊りたいという娘の要望を叶えるためめちゃくちゃ練習したけど全然踊れなかったです」とつづり、親子でのほのぼのとした時間を報告。動画には、ルームウェア姿の吉木とサングラスをかけた長女が元気に踊る姿が映し出されている。
ほほ笑ましい家庭でのひとコマに、ファンからは「かわいい母娘」「娘ちゃんがかわいすぎる ママとダンス楽しそう」「こんな嫁がほしかった」といったコメントが寄せられている。
吉木は、俳優の和田正人（46）と2017年11月22日“いい夫婦の日”に結婚。19年10月に長女、22年10月に長男（3）が誕生した。