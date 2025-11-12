サンドウィッチマン『ミュージックソン』アシスタント3人発表 東島衣里・上柳昌彦・久保史緒里に
クリスマス・イブの12月24日正午から翌25日クリスマスの正午まで行われる、ニッポン放送『ラジオ・チャリティ・ミュージックソン』では、第51回のメインパーソナリティーをサンドウィッチマンが務める。12日、2人をサポートするアシスタントが発表された。
アシスタントを担当するのは、サンドウィッチマンのレギュラー番組『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』（毎週土曜 後1：00）のアシスタントも担当しているニッポン放送の東島衣里アナウンサー、ニッポン放送の朝のワイド番組『上柳昌彦 あさぼらけ』のパーソナリティーで、サンドウィッチマンとも共演経験のある上柳昌彦アナウンサー。さらに、現在『乃木坂46のオールナイトニッポン』のパーソナリティーを担当しており、11月26日・27日の卒業コンサートをもって乃木坂46を卒業することが決まっている久保史緒里の3人が務める。
久保はサンドウィッチマンと同じ宮城県出身で、同郷ということでお互いの番組にゲスト出演するなど以前から交流がある。『第49回 ラジオ・チャリティ・ミュージックソン』で24時間特別番組のパーソナリティーを担当した久保は「いつでも、何時でも、何時間でも駆けつけます！イブもクリスマスも予定空けておきますので、少しでも『ミュージックソン』のお力になれることがあれば…」と自身の番組でも話しており、今回アシスタントとして起用されることとなった。
