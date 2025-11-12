「やればできる」のフレーズなど、ポジティブな芸風で知られるお笑いコンビ「ティモンディ」の高岸宏行（33）が12日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。意外な素顔が明かされた。

この日スタジオには、所属事務所「グレープカンパニー」の芸人らが大集合。事務所筆頭のお笑いコンビ「サンドウィッチマンが一番かわいいと思う後輩芸人は？」との質問に、お見送り芸人しんいち、「東京ホテイソン」、高岸の名前が挙がる中、高岸自身は「みんなです！」と回答。レギュラー陣からは「素晴らしい！」と絶賛された。

そして女性へ連絡先を渡した経験について、互いに暴露合戦の様相になると、「ハライチ」岩井勇気は「高岸はこんな所での醜い争いに参加したくないっぽい」と指摘。すると高岸は「ケンカは良くない」とキッパリ。岩井の相方・澤部は「高岸は別にそういうのがないから」と思いやった。

しかしお見送り芸人しんいちは「（高岸の）相方の前田がクッソイジられてる時、腹を抱えて笑ってた」と暴露。これに高岸は「そりゃあね。ピックアップされないよりかは、横で本人が聞いてるのを見てますから、それはうれしいこと」と“釈明”したが、「そういう笑いじゃない」「かなり悪い高岸が出てた」「ワル高岸」などとツッコまれていた。