神戸は12日、神戸市西区のいぶきの森競技場で公開練習を行った。G大阪戦（9日）でリーグ3連覇が消滅したが、16日には天皇杯準決勝・広島戦（パナスタ）。MF佐々木大樹は「切り替えてやれている。“天皇杯男”と呼ばれるぐらいの結果を出せたら良い」と“封印”したフレーズの復活を宣言した。

2度目の優勝を果たした昨年の天皇杯は6試合4得点2アシストと大活躍した。だが今年6月に「今年は“天皇杯男”なんて言われないように、リーグ戦でも結果を出さないといけない。どっちかだけ際立ってもダメ」と牽制。全ての大会で活躍することを誓っていたが、今年唯一残されたタイトルを取るために封印を解いた。

夏場に負傷離脱したが、G大阪戦の試合終了間際に豪快な右足ボレーで復帰後初得点。「ゼロで終わるのと1点取るのでは違う。結果でチームを引っ張っていきたい。（天皇杯は）リーグとは違って一発勝負なんで、先制点が大事なのかなとは思います」とメンタル的にも上り調子だ。今季天皇杯は3試合無得点だが、ここからの2試合で結果を残し、チームを天皇杯連覇に導く。