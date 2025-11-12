日本野球機構（NPB）は12日、2025年度のフリーエージェント宣言選手を公示した。

今年のオフは国内FA宣言が4名、海外FA宣言選手4名が権利の行使を発表した。国内FAでは東浜巨（ソフトバンク）、海外FA宣言選手では則本昂大（楽天）、松葉貴大（中日）は“90年世代”の投手がFA宣言。

3選手とも大卒を経てプロに入団している。東浜は12年ドラフト1位でソフトバンクに入団すると、1年目の13年に3勝を挙げ、5年目の17年に16勝をマークし最多勝のタイトルを獲得。22年には自身2度目の2桁勝利を達成し、今季は7試合・32回1/3にとどまったが、4勝2敗、防御率2.51だった。

則本は12年ドラフト2位で楽天に入団すると、1年目に開幕投手を務めるなど15勝を挙げ新人王、チームのリーグ優勝、日本一に大きく貢献。同年から6年連続二桁勝利、14年から5年連続最多奪三振のタイトルを獲得と、イーグルスのエースに成長した。21年から2年連続二桁勝利を挙げたが、24年からリリーフに配置転換となり、24年に32セーブをマークして最多セーブのタイトルを獲得。今季は56試合に登板して、3勝4敗16セーブ10ホールド、防御率3.05。先発、リリーフ両方こなせるのが強みだ。

東浜と則本はプロ入りから13年間1つの球団でプレーしてきたが、松葉は12年ドラフト1位でオリックスに入団すると、19年途中から中日でプレー。中日加入後しばらくは、先発ローテーションの谷間で投げることが多かったが、今季は23試合・145回2/3を投げ、7勝11敗、防御率2.72。規定投球回に到達と、ベテランと呼ばれる年齢になってから年々、成績を上げている。

来年36歳の年齢を迎える3投手。“90年世代”の投手たちは、このオフどのような決断をするか注目だ。

▼ 90年世代のFA選手たちの今季と通算成績

東浜巨（ソフトバンク）90年6月20日生

今季：7試 4勝2敗0H0S 防2.51

通算：180試 76勝46敗0H0S 防3.30

則本昂大（楽天）90年12月17日生

今季：56試 3勝4敗10H16S 防3.05

通算：373試 120勝99敗14H48S 防3.12

松葉貴大（中日）90年8月14日生

今季：23試 7勝11敗0H0S 防2.72

通算：220試 55勝79敗0H0S 防3.58