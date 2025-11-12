グラニフ×マクドナルド最新コラボアイテムの先行予約が開始歴代ロゴやグリマスデザインTシャツなど全16アイテムが登場
【グラニフ×マクドナルド最新コラボレーションアイテム】 11月18日 発売予定 価格：2,990円～
グラニフは、マクドナルドとの最新コラボレーションアイテムについて、本日11月12日より公式オンラインストアにて先行予約を開始した。発売は11月18日を予定し、価格はTシャツが2,990円など。
今回は販売されるコラボアイテムには、マクドナルドのハンバーガーやポテトといった⼈気商品のほか、歴代のロゴデザイン、キャラクター「グリマス」などをモチーフに、遊び⼼あふれる全16種類のアイテムが登場。⻑袖Tシャツ、パーカー、カーディガン、ブルゾン、バッグなど、マクドナルドの世界観を表現したラインナップが用意される。
グラニフ公式オンラインストアでは、11⽉12⽇0時から11⽉17⽇23時までの期間、「マクドナルド」コラボレーションアイテムの予約販売の受付を実施。期間中に予約すると、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となる。
(C)2025 McDonald's