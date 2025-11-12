【グラニフ×マクドナルド最新コラボレーションアイテム】 11月18日 発売予定 価格：2,990円～

グラニフは、マクドナルドとの最新コラボレーションアイテムについて、本日11月12日より公式オンラインストアにて先行予約を開始した。発売は11月18日を予定し、価格はTシャツが2,990円など。

今回は販売されるコラボアイテムには、マクドナルドのハンバーガーやポテトといった⼈気商品のほか、歴代のロゴデザイン、キャラクター「グリマス」などをモチーフに、遊び⼼あふれる全16種類のアイテムが登場。⻑袖Tシャツ、パーカー、カーディガン、ブルゾン、バッグなど、マクドナルドの世界観を表現したラインナップが用意される。

グラニフ公式オンラインストアでは、11⽉12⽇0時から11⽉17⽇23時までの期間、「マクドナルド」コラボレーションアイテムの予約販売の受付を実施。期間中に予約すると、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となる。

□グラニフ公式オンラインストアのページ

(C)2025 McDonald's