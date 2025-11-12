テレビ東京の田中瞳アナウンサー（28）が11日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」（火曜深夜1時30分）にゲスト出演。後輩の中根舞美アナウンサー（25）からの意外な質問につっこんだ。

田中アナは同局系経済ニュース番組「WBS（ワールドビジネスサテライト）」（月〜木曜午後10時、金曜午後11時）に出演中。番組に出演する心構えや、生活スタイルの変化など、真剣なトークを展開していた。

佐久間宣行氏が「中根が最後聞きたいこととか」と聞くと、中根アナは「田中さん最近ご結婚されたじゃないですか？どう変わりました？生活」と質問した。

田中アナは「まさかのプライベートな質問」と困惑した表情でつっこんだ。

佐久間氏は「キャリアじゃなかった」と反応し、伊集院光も「アナウンサーとしての話」とつっこんだ。

田中アナは「こういうところ池谷（実悠さん）のDNAを受け継いでますね」と、同局で同期で現在は中国の大学院に留学した池谷実悠さんの名前を出し、笑っていた。

伊集院も「“池谷チルドレン”って言われるだけのことはある」と話し、佐久間氏は「地元の後輩みたいな」と笑った。