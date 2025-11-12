女優沢尻エリカ（39）が12日までに、オンラインメディア「NewsPicks」に出演。過去の騒動を振り返った。

沢尻は約6年ぶりに映像メディアに出演。経済学者の成田悠輔氏とトークし、NewsPicksの公式YouTubeチャンネルではその一部が公開された。

その中で「（これまでの芸能生活で）一番大変だったのはいつ頃？」と尋ねられ、「2007年、『別に』問題ですよ。あれがもうピークですね。ピークに精神状態が壊れていた時」と21歳当時の騒動を回想。「それで全て崩壊して、一回全部休んで海外に行って。あれはすごい良かったです。自分にとって。見知らぬ土地で1回リセットできたっていうか」と、騒動後の“休養”期間の過ごし方についても明かした。

続けて「しばらく海外に行ってました。で、帰ってきて24歳のときに『ヘルタースケルター』で復帰」と2012年公開の主演映画で復帰するまでの経緯を説明。海外に渡っていた期間について「とにかくその時、自分が働くのが無理だった。自分が自分でも分かっていなかったし、“自分探し”じゃないけど、そんな時間が当時は必要でしたね」と振り返った。

沢尻は07年、主演映画「クローズド・ノート」舞台あいさつで「別に」などと不機嫌発言を連発するなど終始、腕組みをしたままで、素っ気ない態度で物議をかもした。舞台あいさつ後のパーティーでは「今日はうまく伝えられず申し訳なかったです。皆さんのおかげでここまでくることができました」と、感極まって涙も見せたが、バッシングを受け、一時活動休止状態となっていた。