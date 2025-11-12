「シャッフルアイランド」伊藤桃々、ボディライン強調のミニワンピ姿「目のやり場に困った」「攻めてる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/12】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が11月11日、自身のInstagramを更新。ボディラインを強調したミニワンピース姿し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳恋リア出演美女「目のやり場に困った」話題のミニワンピ姿
伊藤は、「冬のグレーやっぱり最高」とコメントし、肩とデコルテが大胆に開いたミニ丈ワンピース姿を投稿。「ニットがもちもちで気持ちい」と語り、「今年大活躍のローファーとも相性よすぎだよお」とお気に入りのスタイリングを紹介。ほっそりと長く美しい脚が際立つコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「脚が綺麗すぎる」「目のやり場に困った」「攻めてる」「スタイルが神がかってる」「脚長すぎてびっくりした」「可愛すぎる」「冬コーデなのに色っぽい」「透明感すごい」など、称賛のコメントが寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳恋リア出演美女「目のやり場に困った」話題のミニワンピ姿
◆伊藤桃々、美デコルテ＆美脚輝くミニワンピース姿披露
伊藤は、「冬のグレーやっぱり最高」とコメントし、肩とデコルテが大胆に開いたミニ丈ワンピース姿を投稿。「ニットがもちもちで気持ちい」と語り、「今年大活躍のローファーとも相性よすぎだよお」とお気に入りのスタイリングを紹介。ほっそりと長く美しい脚が際立つコーディネートを披露した。
◆伊藤桃々の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚が綺麗すぎる」「目のやり場に困った」「攻めてる」「スタイルが神がかってる」「脚長すぎてびっくりした」「可愛すぎる」「冬コーデなのに色っぽい」「透明感すごい」など、称賛のコメントが寄せられている。
◆「シャッフルアイランド」
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】