東原亜希、43歳誕生日に長女が作ってくれた“年齢モチーフ”アップルパイ公開「売り物レベル」「数字の形になってるのすごい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/12】タレントの東原亜希が11月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女が作ってくれたというアップルパイを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】43歳4児の母モデル、長女が作った“年齢モチーフ”アップルパイ
同日、43歳の誕生日を迎えた東原は「長女が買ってきてくれたお花と学校終わりに作ってくれたアップルパイ」とつづり、誕生日プレゼントの写真を公開。アップルパイは「43」の形に焼き上げられており、「うるうる ありがたき幸せ！」と長女の優しさに感動した様子を見せている。
この投稿に、ファンからは「売り物レベル」「愛情感じる」「素敵な娘さん」「お誕生日おめでとうございます」「数字の形になってるのすごい」「感動で泣ける」「美味しそう」といったコメントが寄せられている。
東原は、2008年1月に柔道五輪金メダリストで日本男子前監督の井上康生氏と結婚し、2009年5月に第1子長女、2010年11月に第2子長男が誕生。2015年7月に双子の女児を出産し、6人家族となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】43歳4児の母モデル、長女が作った“年齢モチーフ”アップルパイ
◆東原亜希、長女からの手作りアップルパイを公開
同日、43歳の誕生日を迎えた東原は「長女が買ってきてくれたお花と学校終わりに作ってくれたアップルパイ」とつづり、誕生日プレゼントの写真を公開。アップルパイは「43」の形に焼き上げられており、「うるうる ありがたき幸せ！」と長女の優しさに感動した様子を見せている。
◆東原亜希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「売り物レベル」「愛情感じる」「素敵な娘さん」「お誕生日おめでとうございます」「数字の形になってるのすごい」「感動で泣ける」「美味しそう」といったコメントが寄せられている。
東原は、2008年1月に柔道五輪金メダリストで日本男子前監督の井上康生氏と結婚し、2009年5月に第1子長女、2010年11月に第2子長男が誕生。2015年7月に双子の女児を出産し、6人家族となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】