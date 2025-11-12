「将来のことを考えてるんだね！」と男性に感心される行動９パターン
真剣に恋人を選ぶうえでは、相手の「将来のビジョン」が気になるのは当然のこと。「今が楽しければそれでいい！」という女性より、先のことをしっかり考えている女性の方が、男性から望まれるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「男性が『ちゃんと考えてるんだね！』と感心する、将来に向けた行動９パターン」をご紹介します。
【１】「一年の目標」を100個立てて、達成するべく頑張っている
「努力家を見ると自分もやる気が出る」（20代男性）など、目標をたくさん立てて努力する女性は、男性から敬意を持たれるようです。なりたい自分に少しでも近づこうとする熱意が、男性にもよい影響を与えるのでしょう。
【２】経済や投資に詳しいなど、マネープランについて勉強している
「世の中のことがよくわかる」（30代男性）など、生きていくうえで必要不可欠な「お金」に関する知識のある女性は、男性にとっても頼り甲斐があるようです。将来身につけるべき知識のひとつとして、簡単なことだけでも学んでおく価値はありそうです。
【３】結婚相手について現実的なビジョンを描いている
「自分自身のことをよく理解しているんだと思う」（20代男性）など、パートナーについて身の丈にあった理想を持っている女性は、男性にとっても「現実的な相手」になるようです。身勝手な願望ではなく、自分が「結婚に何を求めるか」をキチンと考えることが第一歩でしょう。
【４】丁寧なスキンケアをするなど、美しさをキープする努力をしている
「美意識の高い女性はやっぱりキレイ」（20代男性）など、肌や髪のお手入れに手を抜かない女性は、その心がけが男性にも伝わるようです。「好きな人にいつまでも美しくいてほしい」という思いは、男性にとって切実なのかもしれません。
【５】洋服や日用品などは、長く愛用できそうな物を選んで買っている
「ムダな浪費をしない人はライフスタイルがスマートな気がする」（30代男性）など、流行に振り回されず身の回りの物を選ぶ女性は、長期的な視野を持つ「賢さ」を感じさせるようです。長く使える良い物を集めることが、結果的にオシャレにもつながりそうです。
【６】「30歳までに500万円貯める」など、目標を持って貯蓄している
「コツコツ貯金ができる女性は性格もしっかりしていそう」（20代男性）など、お金で愛は買えなくても、男性からの信用は得られるようです。無理な倹約をするのではなく、現実的な目標を定めて堅実に貯め続けることが、大人の女性としての信頼感を生むはずです。
【７】誕生日などのイベント時だけでなく、普段からマメに料理をしている
「ちゃんと腕を磨いてるんだなと感心する」（20代男性）など、日常的に自炊をしている女性は、将来暮らしを共にするパートナーとしても男性を安心させるようです。料理のスキルは一朝一夕では身につかないため、日頃の積み重ねが大切だと心得るべきでしょう。
【８】働きながら資格取得の勉強をするなど、キャリアアップの努力をしている
「忙しいなかで時間を作っているところが偉すぎる」（20代男性）など、仕事をしながらステップアップを目指す女性は、男性からも尊敬されるようです。生半可な努力とやる気では成し遂げられないからこそ、その信念が高く評価されるのでしょう。
【９】将来なりたい職業や進路がハッキリ決まっている
「本気で目標がある人は、時間の使い方がキチンとしてる」（20代男性）など、目指す進路に向かって努力をしている女性は、男性からも立派に見えるようです。漠然とした夢や憧れではなく、「そのために日々何をしているか」が問われていると言えるでしょう。
ほかにも、「男性が『ちゃんと考えてるんだね！』と感心する、将来に向けた行動」があれば教えてください。ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
