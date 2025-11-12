◆第５０回エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１６日、京都競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１１月１２日、美浦トレセン

エリザベス女王杯で昨年５着のリベンジを狙う、レガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）に騎乗する戸崎圭太騎手が会見で意気込みを語った。

―前走のオールカマーを振り返ってください。

「ゲートの中でうるさくなって、いいスタートを切れなかったので、後ろからリズム良く行こうと切り替えました。道中のリズムは良く、手応え十分に走ってくれて、４コーナーで仕掛けての反応も良かったし、この馬の力を出し切れたと思います」

―状態なども含めて陣営との会話は？

「スタッフとも話して、前走よりさらに良くなっていると聞いています」

―京都２２００メートルのコースについて。

「直線が長くて、しっかりと待って乗れるコース。比較的、乗りやすいと思っています」

―レガレイラの舞台適性について。

「問題なく走れるかなと思います」

―４歳秋を迎えての変化は。

「宝塚記念の時は少しのめった走りというか、重心が低い走りで、結果も伴わなかった。前走でそのあたりは改善されて、良くなってきたと思っています」

―ストロングポイントは？

「すごく乗りやすい点がいいところ。あとは弾ける時の末脚は武器かなと思います」

―意気込みを。

「順調にきていて、またＧ１を取りたい気持ちは強いです。いい結果に結びつけられたらと思います」