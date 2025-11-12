隋唐長安城通義坊遺跡の発掘現場。（西安＝新華社配信）

【新華社西安11月12日】中国の陝西省考古研究院はこのほど、同省西安市で実施していた隋唐長安城通義坊遺跡の発掘調査について、灰坑や井戸など25カ所の遺構を発見し、遺物73点（組）が出土したと明らかにした。

遺跡は地元の建設工事に合わせて陝西省考古研究院が2023年10月に発掘調査を開始。これまでの探査や発掘調査に基づき、発掘区域が隋唐長安城の通義坊内に当たると判断した。

隋唐長安城通義坊遺跡出土の磁盞（さん＝小さな杯）。（西安＝新華社配信）

今回の調査では灰坑21カ所、井戸5カ所、溝1本の計27カ所を発掘。うち25カ所を隋唐時代の遺構と確認した。出土遺物は主に陶磁器や建築部材で、銅銭や鉄器、貝殻なども少量含まれていた。陶磁器には使用の痕跡が認められた。

通義坊は隋唐長安城の外郭城の中心に位置し、隋代から高位者の住宅区域とされた。今回の発掘地点は、出土した陶磁器の特徴と史料の記録から唐の高祖李淵（り・えん）の旧宅を改築した興聖尼寺の遺跡内と推察される。今回の発掘は唐長安城の里坊の配置や変遷を考察する上での重要な手掛かりとなり、出土した陶磁器は隋唐時代の民衆の生活実態を研究する新たな資料となった。（記者/楊一苗）

隋唐長安城通義坊遺跡出土の白磁碗。（西安＝新華社配信）

隋唐長安城通義坊遺跡出土の緑釉陶碗。（西安＝新華社配信）

隋唐長安城通義坊遺跡出土の装飾平瓦。（西安＝新華社配信）

隋唐長安城通義坊遺跡出土の緑釉陶盤。（西安＝新華社配信）

隋唐長安城通義坊遺跡出土の蓮花文瓦当（軒丸瓦の先端部分）。（西安＝新華社配信）

隋唐長安城通義坊遺跡出土の青磁碗。（西安＝新華社配信）

隋唐長安城通義坊遺跡出土の陶罐（とうかん）。（西安＝新華社配信）

隋唐長安城通義坊遺跡出土の外黒内白磁碗。（西安＝新華社配信／楊一苗）