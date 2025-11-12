「機能もデザインも妥協しない」「長く使える名品」ボーナスで手に入れたいシチズンの腕時計
精度と信頼性の高さで人気の「CITIZEN（シチズン）」。独自のソーラー技術「エコ・ドライブ」や、軽量な「アテッサ」、プロ仕様の「プロマスター」など、機能性とデザイン性を兼ね備えたモデルがそろう。今回は、冬のボーナスシーズンやギフト需要にもぴったりな、長く愛用できるシチズンの人気モデルを厳選。“自分へのご褒美”にも“大切な人への贈り物”にもふさわしい一品を紹介する。
【画像】「見るたび気分上がる」自分へのご褒美として選びたいシチズンの腕時計
■ギフトやご褒美に選びたいシチズンのおすすめ腕時計
[CITIZEN] アテッサ エコ・ドライブ GPS 衛星電波時計 CC4074-61W
シチズンの技術を結集したフラッグシップモデル。GPS衛星電波受信機能を搭載し、世界中どこでも正確な時刻を刻む。黒とピンクゴールドのコントラストが美しく、スーツスタイルにも映える。サファイアガラスベゼルの上質な輝きが、特別な一本にふさわしい。
【口コミ】
・「精度が高く、どこにいても時間が正確」
・「黒×ピンクゴールドが上品で存在感がある」
・「重厚感があり、ビジネスにもフォーマルにも合う」
[シチズン] アテッサ エコ・ドライブ電波時計 AT8189-61E
チタン素材を採用した軽量モデル。電波受信による高精度な時刻合わせに加え、キズに強いデュラテクト加工を施している。シンプルで洗練されたフェイスは、スーツにもジャケットにもなじむ万能デザイン。
【口コミ】
・「軽くて疲れにくい」
・「文字盤が見やすく、質感が高い」
・「デザインも機能も完璧。買ってよかった」
[CITIZEN] シチズンコレクション エコ・ドライブ VO10-6771F
定番の「CITIZEN COLLECTION」シリーズから、ソーラー発電を採用したエコ・ドライブモデル。落ち着いたシルバーのデザインが上品で、オンオフ問わず着けられる。比較的手に取りやすい価格帯で、初めてのシチズンにもおすすめ。
【口コミ】
・「シンプルで飽きのこないデザイン」
・「電池交換不要なのが便利」
・「仕事にも普段使いにもぴったり」
[シチズン] コレクション ナイトカラーエディション AS1064-53E
ブラックフェイスが印象的なナイトカラーエディション。エコ・ドライブ電波時計で正確さと使いやすさを両立。スタイリッシュな雰囲気があり、カジュアルにもフォーマルにもマッチする。
【口コミ】
・「黒の文字盤がかっこいい」
・「夜でも見やすく、電波時計で安心」
・「軽くてフィット感がいい」
[シチズン] プロマスター エコ・ドライブ PMD56-2952
アウトドアにも対応できるタフモデル。20気圧防水・電波時計機能を備え、耐久性と信頼性の高さが魅力。ビジネスシーンでも違和感のないデザインで、アクティブ派の定番モデルとして人気。
【口コミ】
・「耐久性が高く、登山にも使える」
・「アウトドア用に買ったが普段も使える」
・「デザインがシンプルで飽きない」
シチズンの腕時計は、確かな精度と上品なデザインで長く愛されている。ビジネスにもプライベートにもなじむ1本を選べば、毎日の相棒として頼れる存在に。冬のボーナス時期やギフトシーズンに、自分や大切な人への“ご褒美ウォッチ”を見つけてみてはいかがだろうか。
