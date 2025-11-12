「はい」と返事はするのに、指示と違うことをしてしまう部下。文字は読めるはずのに、簡単な文章の意味が理解できない子ども。これらの根底には、単なる「読解力不足」ではなく、言葉の意味を頭の中でイメージとして再構築する「心内表象化」のつまずきがあるのかもしれません。本記事では、船津洋氏著『「地頭力」を鍛える子育て: 自ら学び、考える力がアップする確かな方法』（大和出版）より、「読める」と「分かる」の間にある深い溝と、その溝を埋めるために必要な認知の仕組みについて解説します。

その「読める」、本当に「分かってる」？

人の頭の中はブラックボックスです。深く話せば、ボロを出すかもしれませんが、浅い会話では、その人がどれだけ理解しているのかは全然分かりません。「はい」と返事をしたものの、こちらの指示とはまったく異なる作業をする部下がいたら大変でしょう。

2018年、『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』（新井紀子著・東洋経済新報社刊）という本がベストセラーになりました。この本では、簡単な意味内容が理解できない子がいかに多いのかを、具体例をもって提示しています。ここで紹介されている子どもたちは、文字を読むことはできているのですが、理解ができていないようなのです。

文字から音声を導いたり、反対に音声の状態の言葉を文字に置き換えたりする能力を「音韻符号化」といいます。「読んでも分かっていない」という子は、「音韻符号化はできているが、心内表象化ができていない」ことなのです。これは、一体どういうことか、といぶかる向きもあるかもしれませんが、実は多くの日本人は日常的にこの経験をしています。どのシーンかというと、それは「英語」です。

大抵の人は、少なくとも中高で6年間、4年制大学に進学した人であれば加えて2年間は英語を学んでいます。ところが日本人の多くは、「英語は読めば理解できるが、しゃべれない」と感じているようです。しかし、これは誤った理解です。英語を「読めば」の部分までは問題ありませんが、果たして「理解」できるのでしょうか。

次の文章は、F・S・フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー（The Great Gatsby）』の冒頭を引用します。これで100語です。日本語では300文字程度なので原稿用紙1枚にも満たない内容です。いかがでしょう。

In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I’ve been turning over in my mind ever since.“Whenever you feel like criticizing anyone, ”he told me, “just remember that all the people in this world haven’t had the advantages that you’ve had.” He didn’t say anymore, but we’ve always been unusually communicative in a reserved way, and I understood that he meant a great deal more than that. In consequence, I’m inclined to reserve all judgments, a habit that has opened up many curious natures to me and also made me the victim of not a few veteran bores.

F・S・フィッツジェラルド著

『グレート・ギャツビー（The Great Gatsby）』

「読めても分からない子」の根本原因

おそらくあなたも「読める」のではないでしようか。しかし「理解できない」。日本の子どもたちは、国語でこの状態に陥っている可能性が高いことを、先の書籍は示唆しています。表情や行動など表面的に見えているものからは、思考の内容は判別できません。子どもたちは小学校中学年になれば教科書は問題なく読めるようになります。

しかし、この「音韻符号化」は、「理解」を前提にしていません。あくまでも文字記号を音声記号に変換する作業に限定しています。そして「音韻符号化はできているが、心内表象化ができていない」、という状態が生じるのです。これを「読解力の欠如」と表すこともありますが、正確にはそうではありません。彼らには少なくとも「読力」はあるのです。しかし、「解」の字が抜け落ちているのです。

国語の教科書を、すらすらと読んでいる子どもの様子を目の当たりにしている先生、あるいは親たちはどう感じるでしょうか。おそらく、「この子は読める」と判断するでしょう。一般に「読める」とは「理解する」を含意しているので、読んでいる子を見れば、それは「分かっているんだ」と判断するのは、極めて自然なことです。

しかし、現実には「音韻符号化」と「心内表象化」は2つの別の作業であることを、教育現場も親たちも理解しなくてはいけません。このことに気づかなければ「読めるけど分からない」という子どもの状態が、「読解力の欠如」という誤った判断、そして、それに基づく対策として、読書量を増やすという安易な策に委ねられるか、あるいはまったく気づかれないまま放置されてしまうのです。

結果、「理解力」が未熟なことに、先生も、親も、さらには当の子どもたちも気づかないまま「何かがおかしい」状態で学年だけ上がっていくのです。これでは、受験どころではありません。しかし、試験の期日は迫ってきます。そして、学校教育も塾も理解力の低い子どもたちに対応すべく、「記憶」に頼る教授法が広く行われるようになるのです。

船津 洋

株式会社児童英語研究所

代表取締役所長