お笑いコンビ、南海キャンディーズ山里亮太（48）が、11日深夜放送のテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜2時17分）に出演。千葉県出身ながら大阪NSC（吉本総合芸能学院）に入学した理由を明かした。

お笑いコンビ、ダイアンによる冠バラエティー。山里はダイアンと同期で、2000年にデビュー。山里が当時のダイアンについて「NSC時代の天才コンビ」と印象を語る一方、津田篤宏は山里を「絶対嫌なヤツやなと思ってた」と告白。「その時の髪形も“東京”やってん。大阪のNSCって（関東出身者が）山ちゃんぐらいじゃない？それで違和感っていうか…」と振り返った。

山里は「ニセモノの関西弁でね」と関西弁で漫才をしていたことに苦笑すると、その理由について「だって、ある講師が関東弁はおもんない！って言ってきたから」と回想。津田が「何で山ちゃん大阪に？」と改めて尋ねると、山里は「お笑い目指すってなった時に、『ダウンタウンさんがいた学校がNSCだよ』ってなって。親にお笑いやりたいから大阪に行きたいって言ったら、『とりあえず有名な大学に行かなきゃダメ』って言われて。で、受験して関大行って。そこから通ったんよ」とNSC入学ありきの大学受験だった明かしていた。