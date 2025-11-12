＜夫はルーティン人間＞母からの厳しい指摘「自分のことしか考えてない」【第8話まんが：夫の気持ち】
俺はタカシ。妻のサキとの間に、3才の娘ユリと、最近生まれた息子のレントがいます。今は産後の手伝いのため、実家の母が家に来てくれています。しかしなぜかこのタイミングでサキに離婚を告げられました。母もサキの味方のようで、相当怒っています。どうやらサキは俺がルーティンを優先することが耐えられないよう。でも規則正しい生活は家族にとって大切なことのはず。感謝されることはあっても、まさか離婚なんて言われる日が来るとは……。
「自分の子どもを産んでくれる奥さんが陣痛で苦しんでいるのに、なんでそんなときに筋トレやお風呂が優先なの？ 優先順位が間違っているでしょ。あんたは自分のことを一番に考えているけど、子どもが生まれたら子どもが一番なの」
「お父さんはグズるあんたを、よくそうやって寝かしつけてくれた。あんたをおんぶして、スクワットしていたときもあったかな。でもそれはルーティンに入っているからじゃなかった。そのとき必要なことを考えて、行動してくれたのよ」
母はルーティンを最優先にする俺のことを「自分のことしか考えていない人間」なのだと言いました。たしかにサキや子どものせいで余計な負担が降りかかってくるのはイヤだと思っていました。寝る時間が遅れたら翌日に響くし、少しでも予定がずれるとイラついていました。母からの指摘は、俺には思い当たることが多すぎます。
小言を言ったり説教をしたり、イラ立ちをそのままぶつけたりしていたのも事実……。サキはそんな俺に嫌気がさしたのでしょう。明日にでも離婚したいと言うサキに、俺は青ざめていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
