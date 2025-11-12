¡Ö¥ï¥ª¤¹¤´¤¤¡×¡Ö»Å¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×à¿·À¤Âå¤Î¤¯¤Ó¤ì½÷²¦áÎÓ¤æ¤á°µ´¬¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÅØÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¡¡à¿·À¤Âå¤Î¤¯¤Ó¤ì½÷²¦á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ¤æ¤á¤¬°µ´¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î15Æü¤Ë2ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÊõÅç¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤ªÅÏ¤·²ñ¤ÎÆüÄø¤òÊó¹ð¤·¡¢²¼Ãå»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¿ÈÄ¹168¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ï¥ª¤¹¤´¤¤¡×¡Ö°µÅÝÅªÆùÂÎÈþ¡×¡Ö¿ÈÂÎ°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤ÆÅØÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö»Å¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¶ÊÀþÈþ¤¬ÍÔ¤¯¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¤¿ÈÂÎ¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö´°àú¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÓ¤ÏµÈ²¬ÈþÊæ¤äºÚ¡¹½ï¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼'18-'19¡×¤Ëµ±¤¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£ÊÆ¹ñ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖTC Candler¡×¤¬Áª¤Ö¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡×¤Ë19Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£