¥¯¥é¥Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤¬¥Ü¡¼¥ë¡£¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¤òÀï¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ð½à¤Çº£¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡25ºÐ°Ê²¼¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Í¥¯¥¹¥È¥Ò¥í¥¤¥ó¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡¢¤½¤Î¡È¥Ü¡¼¥ë°¦¡É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢ÁªÂò¤¹¤ë´ð½à¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡© ¡¡º£²ó¤Ï11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè16Àï¡ÖDormy Ladies Cup¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡¢°ËÆ£²Ö¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÛË¥¤â¡È¥×¥íµé¡É¡ª °ËÆ£²Ö¤Î¼êºî¤ê¥Ý¡¼¥Á¤Î´°À®ÅÙ¤¬¤¹¤´¤¤
¡þ¥Í¥¯¥Ò¥í¤Î¡ÈÅìËÌÊ¡»ãÂç5¿ÍÌ¼¡É¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢23ºÐ¤Î°ËÆ£¤Ï2024Ç¯3·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¤Î¡Ø¥¯¥í¥à¥Ä¥¢¡¼X¡Ù¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¡Ø¥¯¥í¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ù¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ò»î¤·¡¢¤¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡ÈX¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ÏÈô¤Ö¤±¤É¡¢¥¹¥Ô¥ó¤¬¤«¤«¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¯¥í¥à¥Ä¥¢¡¼X¤Ï¡Ê¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ë¡ËµÛ¤¤¤Ä¤¤Ä¤ÄÈ¿È¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢É÷¤Ë¤â¶¯¤¤¡£¡È¿Ä¤¬¤¢¤ëÈô¤Ó¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç»ä¤Ï¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤â¤È¤â¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÁª¤Ó¤¦¤¨¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÃÆ¤´¶¤äÈô¤ÓÊý¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂÇ´¶¡£¹Å¤¹¤®¤ë¤ÈµåÎ¥¤ì¤¬Áá¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤¹¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¤â¡ÖµÛ¤¤¤Ä¤¤Ä¤Ä¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤Ã¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¤È¤â¡£¤³¤Î¡ÈµÛ¤¤¤Ä¤¯´¶³Ð¡É¤¬Ì¥ÎÏ¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£¡Ö¹Å¤¤Ê¬¡¢½ý¤¬Àõ¤¯¤ÆÄ¹»ý¤Á¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Æð¤é¤«¤¤¥Ü¡¼¥ë¤À¤È1¡¢2¥é¥¦¥ó¥É½ª¤¨¤ë¤È¥Ç¥£¥ó¥×¥ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¹Å¤¤¤ÈÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£ÂÇ´¶¡¢¤½¤·¤Æ»ÈÍÑ´¶¤È¤â¤Ë¡Èµå¤â¤Á¤ÎÎÉ¤µ¡É¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¯¥í¥à¥Ä¥¢¡¼X¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¡ÖÂ¾¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯»î¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤À¤«¤é¡¢ÁêÅö¤Ê¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¡ÖÅöÊ¬¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿®Íê¤Ï¶¯¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ó¤Ê¡È°ËÆ£Î®¡É¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï3ÈÖ¤È1ÈÖ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3ÈÖ¤ò»È¤¦¤ÈÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤Þ¤Ë1ÈÖ¤ò»È¤Ã¤Æ¡È¥ê¥»¥Ã¥È¡É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1ÈÖ¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿Æü¤Ï¤â¤¦3ÈÖ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤â¤È¤â¤È¡¢¤³¤Î¡È3¡É¤Ï°ËÆ£¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£°ìµå¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë°ËÆ£¤Î¼ñÌ£¤¬ºÛË¥¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼Æâ¤Ç¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ë¤â¡Ö¥«¥Ð¥ó¤òÂØ¤¨¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¤Î¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¼«ºî¤Î¿·ºî¥Ý¡¼¥Á¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤µ¤Ë¥×¥íµé¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡£Îý½¬¤ä»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¾¯¤·¤º¤Äºî¶È¤ò¿Ê¤á¡¢1½µ´Ö¤Û¤É¤Ç´°À®¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»Ð¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥ß¥·¥ó¤Çºî¤Ã¤¿¡ÖÂè1¹æ¡×¤Î¥Ý¡¼¥Á¤Ï¡¢Çä¤êÊª¤È¸«¤Þ¤¬¤¦¤Û¤É¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥´¥ë¥Õ°Ê³°¤Î°ìÌÌ¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
