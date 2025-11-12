¡Ö¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¹Ì¼¥«¥¤¤¬¥Ä¥¢¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡Êì¤Î¸òºÝÁê¼ê¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â
¡ã¥¢¥Ë¥«¡¦¥É¥ê¥Ö¥ó by ¥²¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸ at ¥Ú¥ê¥«¥ó »öÁ°¾ðÊó¡þ11Æü¡þ¥Ú¥ê¥«¥óGC¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¡þ6349¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡ä¹â¹»3Ç¯À¸¤Î18ºÐ¡¢¥«¥¤¡¦¥È¥é¥ó¥×¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬ÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¥«¥¤¤Ï¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¹Ì¼¡£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¿äÁ¦¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢³«ËëÁ°¤ÎÏÃÂê¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥É¥ì¥¹¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤È¸òºÝÃæ¤Î¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¤µ¤ó
¥´¥ë¥Õ¤Ï2ºÐ¤«¤é»Ï¤á¡¢²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊì¡¦¥ô¥¡¥Í¥Ã¥µ¤µ¤ó¤¬Ëè½µËö¡¢É¬¤º¥³¡¼¥¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£´°¤Ú¤¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥´¥ë¥Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢Îý½¬¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÍýÍ³¤À¤È»×¤¦¡×¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ßÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¥«¥ì¥Ã¥¸¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï257Ëü¿Í¡¢YouTube¤Ï135Ëü¿Í¡¢X¤Ï91Ëü¿Í¡Ä¤ÈSNS¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÍÊ¤¹¤ëÃíÌÜ¤ÎÅª¡£Âç²ñ¤Î¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥Ë¥«¡¦¥½¥ì¥ó¥¹¥¿¥à¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤Ï¼«¿È¤¬2003Ç¯¤ËPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë¿äÁ¦¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡Ö¥«¥¤¤Î»²²Ã¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤ò¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë°ú¤´ó¤»¤ë¡£¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤ò¾·¤¡¢¥×¥ì¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë²¿¤«¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¡¢ÆÃÊÌ¾·ÂÔÏÈ¤Î°ÕµÁ¡£¡ÊÅö»þ¤Î¤³¤È¤â¡Ë»ä¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬½÷»Ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È»×¤¦¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡£1¡Á2¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë½Ð¾ì¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¥«¥¤¤Ï¡¢ÌÂ¤ï¤º°ú¤¼õ¤±¤¿¡£¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏLPGA¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹18ºÐ¡£¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ù¤ë¡£ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤È¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¤È¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¼«¿®¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¯¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¤Ï¡¢¡Ö°é¤ÁÊý¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ë´Ä¶¤Ç°é¤Á¡¢ÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤Í¡×¡£¥«¥¤¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤ÎÄ¹ÃË¥È¥é¥ó¥×¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¤â¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Ä¹½÷¡£ÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¹Ì¼¤È¤·¤ÆÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤â¡¢·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¡Ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡£¥´¥ë¥Õ¤Ï¾å¼ê¤¯¤Æ¡¢ÀÜÀï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Èà¤Ïº£¡¢À¤³¦¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤«¤é¾¯¤·Ë»¤·¤¯¤Æ¡¢º£½µËö¤Ï±þ±ç¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×Êì¤È¸òºÝÃæ¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø³Ú¤·¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢Î®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¡£¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í´ÖÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥«¥¤¤Ï´¶¼Õ¤¹¤ë¡£¡Ö¶¯¤ß¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥¹¥È¥é¥¤¥¥ó¥°¡£¥Æ¥£¥ª¥Õ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡£¤Ç¤âÀµÄ¾¡¢³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ë¡£¶ÛÄ¥¤È¶½Ê³¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿´¶¤¸¡×¡£²ÈÂ²¤°¤ë¤ß¤ÎÍ§¿Í¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤òÍÂ¤±¡¢½éÆü¤Ï½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ÈÆ±ÁÈ¤Ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸å0»þ32Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¸áÁ°2»þ32Ê¬¡Ë¤Ë10ÈÖ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
