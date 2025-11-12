元ボクシング世界チャンピオンの竹原慎二が愛娘とゴルフ&寿司 仲良くビールを飲む姿に「娘さん…絶対お綺麗」の声
元ボクシング選手でWBA世界ミドル級チャンピオンに輝いた竹原慎二が自身のインスタグラムを更新。「娘25歳 誕生日祝い ゴルフ&寿司」と記すと、カートに乗った父娘の2ショットを投稿した。
【写真】ビールを片手に竹原慎二が愛娘と2ショット【本人のInstagramより】
竹原はデビュー戦から23連勝でタイトルマッチに挑戦。この試合も3‐0の判定で勝利し世界チャンピオンに輝いた。しかし防衛戦で初の敗戦を喫すると、その後に網膜剥離が判明し、選手を引退することに。引退後はバラエティ番組「ガチンコ」で、不良と呼ばれた若者たちをボクシングを通じて更生させ、プロボクサーに育て上げるという企画で人気を集めた。テレビ画面に登場するときはいつも強面の印象だったが、公開された写真は優しい父親の表情。カートでサムズアップをする父に、優しく寄り添う娘の姿や、寿司屋で乾杯の後、カウンターに並んだ2人の姿には、どこかほのぼのとした雰囲気が漂う。投稿を見たファンからは「誕生日おめでとう」というお祝いとともに、「娘さん…絶対お綺麗」「めちゃくちゃ強くて優しいお父さんで羨ましいです」「娘さんとお酒を交わせるなんてとても良いですね」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
