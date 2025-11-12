お笑いトリオ「かたつむり」が12日、解散を発表した。同日に中澤本鮪が自身のXを通じて明らかにした。

中澤は「この度、かたつむりを解散する事を皆様にご報告申し上げます。結成より我々を応援して頂いた皆々様には、この二十余年もの間、格別のご高配を賜りました事、心より御礼申し上げます」と記した。

また、文書でも「固い挨拶はさておき今回ひとまず終止符を打つ事にはなりましたがあくまで前向きなもので特に仲が悪くなった訳でもないですし変わらず馬鹿な関係でいたいと思ってます」とし、「そして新たなチャレンジも各々すると思いますが、そちらは是非、引き続き応援して頂ければと思います」ｔ呼びかけた。

11月27日のコントライブがかたつむりとして最後の出演になることも伝えた。

結成当初はボケの中澤とツッコミの林万介によるコンビで、2009年11月にコンビとしての活動を休止。12年12月に再始動した。その後、17年1月にピーチが加入し、トリオとして活動を開始した。コンビおよびトリオ名は当初「マインドコントロール」だったが、「かたつむり」に改名した。

キングオブコントでは、20年、23年大会で準決勝進出を果たした。