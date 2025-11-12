お笑いコンビ「レインボー」の池田直人（32）が11日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。“美容男子”を前面に押し出すようになったきっかけを明かした。

池田は「日本化粧品検定」1級を持つ美容オタクで、コスメブランド「makeumor（メキュモア）」のプロデュ―スも手掛けている。

美容に力を入れるようになったきっかけについては「元々コントで女装することが多くて。脱毛とか、眉毛サロン行き出したりとか、あとメークとかちょこちょこやっていたんですけど、あっこれやった方が生きやすくなるぞって思って」と告白。

その後こっそり周囲の芸人に美容のアドバイスをしたり、相談にのるようになったとし「あれ、俺伝えられるかも、と思ってからは結構世の中に出すようになりました」と声を弾ませた。

美容に興味のある男性から人気なのかと聞かれると「メンズの人も“池田くん、何使ったらいいかなあ”って言ってくれる人もおったりとか、最近は劇場の先輩とかで、45歳とかいってから、“ちょっと昔よりシミ増えたんやけど、これ隠したいんやけど、どないしたらええかなあ”みたいな。めっちゃ可愛いんですよ」といった相談もあると明かした。

そうして「“だったら一緒にドラッグストア行きましょう”とか言って。つけ方分からんから、指つけて…。可愛い！俺こういう瞬間見たかったのよ、みたいな」と笑顔で語ると、タレントのMEGUMIも「分かるよ〜」と同調した。