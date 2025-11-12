GLIM SPANKY・松尾レミ、体調不良のため療養継続 11月半ばの2つのイベント出演辞退
男女2人組ロックユニットのGLIM SPANKYの公式サイトが12日更新され、松尾レミの療養継続のため、15日・16日に行われるイベントの出演を辞退すると発表した。
【写真】GLIM SPANKY・亀本寛貴、無事にライブを終えたことを報告
同サイトでは「10月中旬より咳喘息のため療養しております松尾レミに関しまして、専門の医療機関により療養の継続が必要と診断されました」と報告。「つきましては大変残念ではございますが以下2公演のGLIM SPANKYの出演を辞退させていただくこととなりました」とし、15日の「山中さわお JOINT LIVE TOUR 2025 “COME ON, BOOTY!”」、16日の「幻想庭園音楽祭」について出演しないことを伝えた。
続けて「主催者の皆様、関係各所の皆様、そしてライブを楽しみにされていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたします事を心より深くお詫び申し上げます。」と謝罪。「また、以降に予定されている公演につきましては回復状況を見ながら順次お知らせいたします」「直前のご案内となり大変申し訳ございません」「何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
松尾は10月半ばに開催された「Chillin’ Vibes 2025」「朝霧JAM 2025」を体調不良のため休演。その後容体について、自身のXで「今月初めに扁桃腺炎になり、その刺激で喘息が発症してしまって現在治療中なのと、同じタイミングで足を怪我したり咳のせいでいま肋骨ヒビ入っていたりで色々重なってしまっている状況です。が！！！復活に向けてがんばってます」と報告していた。
11月初旬のイベントを欠席した際、松尾は自身のXで「楽しみにして下さっていた皆様本当に申し訳ございません。先ほど病院にて検査をしたところ、まだ復帰は厳しいと診断されました。全てのライブが本当に大切で特別です。全てのライブを全力でやりたいです。ジブリパークもNewspeakとのライブも心から楽しみでした。とても悔しいし申し訳ない気持ちです」と思いをつづっていた。
