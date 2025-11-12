小西真奈美、“すっぴん”に見えるナチュラルな近影に反響「朝から癒されました」「綺麗です」「お変わりない秘訣は」
俳優の小西真奈美（47）が12日、自身のインスタグラムを更新。“すっぴん”のような近影を公開した。
【写真】「美〜〜〜」ほぼスッピン姿の小西真奈美
先日までオーストラリアに滞在していた小西は「帰国して、朝の日光浴散歩、復活です」とつづり、ナチュラルな印象を醸し出す柔らかく落ち着いた姿を見せている。
続けて「オーストラリアでは日焼けをした感じがあったので、日焼けケアをしつつ、乾燥の季節に備えて過ごしています」と近況を報告し、秋の彩り豊かな紅葉写真を披露した。
小西の自然体な姿に、ファンからは「可愛い」「美〜〜〜」「綺麗です」「お変わりない秘訣は、こういう自然浴にあるんですね」「朝から癒されました」などの反響が集まっている。
【写真】「美〜〜〜」ほぼスッピン姿の小西真奈美
先日までオーストラリアに滞在していた小西は「帰国して、朝の日光浴散歩、復活です」とつづり、ナチュラルな印象を醸し出す柔らかく落ち着いた姿を見せている。
続けて「オーストラリアでは日焼けをした感じがあったので、日焼けケアをしつつ、乾燥の季節に備えて過ごしています」と近況を報告し、秋の彩り豊かな紅葉写真を披露した。
小西の自然体な姿に、ファンからは「可愛い」「美〜〜〜」「綺麗です」「お変わりない秘訣は、こういう自然浴にあるんですね」「朝から癒されました」などの反響が集まっている。