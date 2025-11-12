ハロー！プロジェクトおアイドルグループ「アンジュルム」の公式SNSが12日、更新され、メンバーの後藤花（17）が体調不良で同日のイベントを欠席することを発表した。11日にも松本わかな、下井谷幸穂のインフルエンザ感染が報告されており、ハロプロアイドルの体調不良が相次いでいる。

投稿では「メンバーの後藤花ですが、体調不良のため本日のイベントを欠席とさせていただきます」と発表。「ファンの皆様並びに関係各位にはご心配、ご迷惑をおかけいたしますこと心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解、ご了承の程よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

欠席するのはこの日、池袋・サンシャインシティ噴水広場（東京）で行われる「アンジュルム NEWアルバム 『Keep Your Smile!』発売記念 ミニライブ&お見送り会」。欠席に伴う払い戻しはないという。

11日には同じくアンジュルムの松本わかな、下井谷幸穂が発熱のため病院を受診したところ「インフルエンザA型」と診断され、上記のイベントを欠席することが発表されていた。

ハロー！プロジェクトのアイドルグループを巡っては、BEYOOOOONDS（ビヨーンズ）が6日、小林萌花がインフルエンザに感染し、8、9日に出演を予定していた公演を欠席すると発表。グループは5日にも西田汐里、前田こころのインフルエンザ感染を発表していた。