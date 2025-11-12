俳優の山崎樹範（51）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。妻で女優の吉井怜（43）との記念日ショットを披露した。

山崎は「記念日」と書き出し「本日、１１月１１日は私達夫婦の結婚記念日でした。」と、11日に結婚記念日を迎えたことを報告。妻の吉井とマスクをつけた“自撮り2ショット”を披露した。

続けて「メジャーどころではポッキーの日であり、チンアナゴの日、タクアンの日、サムライの日であり、プラズマクラスターの日でもあり、串カツ田中の日でもありますし、私の父の誕生日でもあります。」と、11日にちなんだ記念日が沢山ある中で、自身の父の誕生日であることも記した。

最後には「相変わらず呑気に楽しく過ごしている２人です。 この暮らしがずーーーーっと続けば、それだけで良いのです。」とつづり、夫婦の仲の良さを感じさせた。

この投稿にファンからは祝福の声が寄せられ、他にも「ただただ側にいてくれることが一番の幸せですね」「奥さんを今以上に大切にしてください」「これからもお二人元気に仲良く過ごされてください」「優しさオーラ全開ですね」などの反響も寄せられた。