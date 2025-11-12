将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は11月12日、京都市の「京都競馬場」で第4局が行われている。注目の勝負めしには、藤井竜王が「寿㐂焼（すきやき）」、佐々木八段が「京の肉 牛フィレサンド」、「柚子香る鯛と蕪の煮麺とにぎり寿司御膳」の2種を注文した。

今年12月に開設100周年を迎える京都競馬場で行われている竜王戦第4局。競馬場で将棋の公式戦が開催されるのは初とあり、将棋ファンだけでなく大きな注目を集めている。

本局では勝負めし10品、勝負おやつ10品、勝負ドリンク9品をメニューブックにまとめて対局者へ提供。開催地・京都の秋の魅力が詰まったラインナップとなっている。

注目の昼食メニューには、藤井竜王が「寿㐂焼（すきやき）」を注文。厳選された牛肉を柔らかく調理したこだわりの逸品で、たっぷりの野菜とともに提供されている。鍋にぎっしり盛り付けられた贅沢なすき焼きとあり、「ああ〜おいしそう」「これは絶対うまい」「ステーキじゃん」「おお素晴らしいなお野菜も豪華」とファンも大興奮の様子だった。

一方、佐々木八段は「京の肉 牛フィレサンド」、「柚子香る鯛と蕪の煮麺とにぎり寿司御膳」の2種を注文。ジューシーな牛フィレ肉を挟んだサンドイッチと、京都の旬の食材をふんだんに使用した寿司御膳で、このオーダーにも「こっちもうまそうだ。甲乙つけがたい」などの声が寄せられていた。

